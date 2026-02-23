Más Información

Este lunes, (Pemex) aseguró que el suministro de combustible está garantizado en todo el país luego de que ha habido bloqueos y ataques a estaciones de servicio por el abatimiento de “el Mencho".

“Garantiza Pemex suministro de combustibles en el país, por lo que informa que sus operaciones se desarrollan de forma normal y se tiene garantizado el abasto y nacional de combustibles.

“Cabe señalar que se mantiene una vigilancia constante para asegurar la integridad física de las instalaciones, así como de las y los trabajadores de”, apuntó la empresa estatal.

La agencia afirmó que las afectaciones a estaciones de servicio han tenido lugar en Guadalajara especialmente.

No obstante, hasta el momento no ha habido un recuento de los daños.

Algunas estaciones sí han suspendido el servicio como medidas de prevención a los bloqueos o .

En redes se han compartido videos que indican que los delincuentes han hecho explotar estaciones, autos, camiones y negocios.

