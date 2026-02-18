La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que “de ninguna manera” su administración está a la espera de que el Sistema Cutzamala resuelva los problemas de agua en la Ciudad de México, por ello, afirmó que su gobierno no relajará las medidas para mejorar el abasto, incluso con los buenos niveles que tienen actualmente las presas que conforman este sistema.

Lo anterior, luego de que la semana pasada, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) señaló que está garantizado el abasto de agua del Cutzamala hasta 2027, tras la fuerte temporada de lluvias de 2025.

“De ninguna manera estamos esperando que el tema del Cutzamala nos resuelva el problema del agua. O sea, para nosotros es que funcione Lerma, que funcione todo el conjunto de pozos que tiene la Ciudad actualmente. Y Cutzamala es una parte importante, pero no es la mayor parte”, dijo.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina aseveró que el Cutzamala representa entre 25% y 30% de las fuentes de agua en la Ciudad de México, por lo que aunque se piense que la mayor parte del abastecimiento de la capital proviene de ahí, no es así.

Ante esto, afirmó que no se van a relajar las medidas en la CDMX respecto a las acciones para mejorar el abastecimiento de agua, sino que “nosotros nos seguimos preparando, porque hay todo un programa muy importante. Aquí le llaman eficiencia operativa, que es que si nosotros tenemos funcionando toda la infraestructura de gestión del agua de la Ciudad, podemos obtener la suficiente cantidad de agua para mejorar”, dijo.

Ayer, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, indicó que actualmente el Cutzamala tiene un porcentaje de llenado de 85.5%, al que calificó como “muy bueno”, pues recordó que en 2024, al comienzo de la actual administración, el sistema se encontraba en sus niveles más bajos.