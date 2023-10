Pemex cuenta con menos gasolinerías operando bajo su marca, pero está vendiendo más combustible a través del suministro a la competencia, de acuerdo con información de la agencia PetroIntelligence.

En el territorio nacional, las estaciones de servicio con una marca diferente a la petrolera estatal sumaron 5 mil 135 al cierre de agosto pasado, lo que equivale a 38% de todas las gasolinerías del país, una cifra mayor a la del inicio de 2019, cuando 30% fueron gasolinerías de marcas distintas a Pemex y recién iniciaba la actual administración.

Fue en el sexenio pasado cuando la regulación permitió a las empresas privadas constituir marcas y colocarlas en el mercado, aunque en algunos casos el combustible es provisto por Pemex, debido a la falta de permisos de importación.

Leer también: Refinación en México, por debajo de África

Sin embargo, las cifras de la misma agencia especializada en el sector gasolinero apuntan a que la petrolera está más interesada en recuperar el mercado mayorista de la venta de combustibles que el número de estaciones, pues las autoridades permitieron que 346 marcas se establecieran en México para competir con la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza.

“Aunque el número de estaciones con marca Pemex ha venido creciendo y recuperando poco a poco el terreno, es verdad que desde 2018 la petrolera ha perdido espacio, pero donde recuperó más participación es en el mercado mayorista, donde vende combustibles a estaciones de servicio que tienen otras marcas”, dijo Alejandro Montufar, director general de PetroIntelligence, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Se reactivan permisos

La Fotografía del sector gasolinero en México, documento elaborado por PetroIntelligence con información al cierre de agosto, indica que actualmente hay 8 mil 330 estaciones con la marca Pemex; 564, de Mobil; 497, de G500, y 476, de BP.

Lo que es una realidad es que se están agregando más estaciones de servicio en todo el país, al considerar que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó 274 permisos de expendio solamente de enero a agosto de 2023, lo que apunta a ser el mejor año desde 2016.

Fuente: PetroIntelligence

Sin embargo, anteriormente todas las autorizaciones eran para la petrolera mexicana y sus inversionistas asociados.

Los gasolineros que están agrupados en la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) externaron preocupación por los rechazos de las solicitudes de permisos ante los problemas de inflexibilidad de parte de la CRE.

Detrás de esto se encuentran los problemas de gestoría de las empresas, pues no presentan los documentos requeridos en su totalidad; no obstante, la autoridad no ha aclarado y divulgado las reglas para la presentación de archivos, manifestaron los empresarios en la convención de la Onexpo que se llevó a cabo en junio. Un caso emblemático fue el rechazo de Bimbo en julio, al querer establecer dos estaciones para autoabasto en León y Chihuahua.

Apuesta por el mayoreo

A diferencia de las gasolinerías, Pemex está creciendo en el negocio mayorista para vender el combustible que requieren en sus estaciones las marcas ajenas.

Leer también: Pemex analiza importar más gasolinas de Deer Park con el tren KCS

Datos de la Secretaría de Energía indican que cerca de 80% del combustible que se comercializa es elaborado por Pemex o importado por la petrolera, donde también algunas empresas traen sus combustibles para venderlos a automovilistas y transportistas mexicanos.

En este negocio, Pemex aumentó su participación durante la actual administración, pues ahora la petrolera importa y vende gasolinas con aditivos como lo piden las marcas, pero además aprovecha estrategias comerciales al comerciar a menor precio por volumen con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, explicó Montufar.

La importancia del prestigio

En el negocio de las gasolinerías, el prestigio de las marcas ha cobrado más valor que antes, cuando sólo existían estaciones de una sola empresa, porque hay personas que tienen la posibilidad de elegir a cuál acudir si tienen dos o más cerca.

Sondeos realizados a clientes indican que aún existe la sensación de que algunas estaciones venden litros incompletos y esto puede definir la decisión, más que el precio.

“He llevado mi garrafón de cinco litros para comprar gasolina y limpiar piezas de los mismos coches, y en la estación te dan 4.7 o menos cuando pagas cinco. Ahí se ve que te venden litros incompletos, que le sacan dinero a los consumidores y yo me doy cuenta cuando voy con el garrafón que trae las medidas.

“Es muy difícil saber eso cuando sólo vas a la estación y pides, pues el coche no te indica que te dan incompletos, pero cuando se pasan, que es mucha la diferencia, sí se nota y la gente deja de ir. Esto lo he visto en una gasolinera Pemex que está vacía y sólo una avenida después está una Repsol con muchos más coches”, dijo Juan García, mecánico en el Estado de México.

El problema de los litros incompletos no es nuevo, pero con la tecnología y sensores comenzó a materializarse la sensación de la población de que las bombas pudiesen estar alteradas. La empresa TDR Transportes comenzó a instalar en sus unidades sensores que determinaban si los litros de diesel despachados estaban incompletos. En 2021, los resultados de la compañía arrojaban que 12% de las estaciones vendían con irregularidades.

“Pienso que es más un tema de los que administran las gasolinerías, porque puedes ir a una Pemex que venda el litro un poco más caro que la otra de la misma marca, pero si notas que sube más la aguja que en otra, entonces ya vas tomando una decisión.

“Por eso se puede ver que hay más gasolinerías que tienen más coches, pero ¿qué podemos hacer?, es tiempo perdido hablar con los que despachan, pero con esto y que es más cara que el gas, muchos quieren convertir sus unidades”, señaló Ramiro Hernández, operador de una combi a gasolina.

Para el director de PetroIntelligence, el prestigio de Pemex es alto por los años que tiene la empresa y que opera la gran mayoría de las estaciones del país.

Pero este factor es el que puede jugar en su contra, ya que estadísticamente sí hay quienes venden litros incompletos, la mayoría resultan ser Pemex.

“Por supuesto que afecta al prestigio y Pemex va a tener más casos, porque es el que tiene más estaciones. La Procuraduría Federal del Consumidor [Profeco] ha implementado programas para verificar esto y la mayoría no han tenido el éxito que se planeó.

“Además, la procuraduría debe verificar más, en proporción, a marcas que no son Pemex. Profeco está alineada a Pemex, como empresa, pero no apoya a los gasolineros que tienen un contrato con la petrolera mexicana que abusan. Hay que recordar que Profeco sanciona al empresario, con el objetivo de evitar dañar el valor de la marca y la reputación”, añadió.