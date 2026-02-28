El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Humberto Vázquez Robles, presentó una iniciativa para establecer evaluaciones técnicas obligatorias como requisito previo para registrar candidaturas a cargos de elección popular.

Ante la situación que vive el país con la captura de líderes de cárteles de la droga, la aparición de narconóminas y las acusaciones contra legisladores, políticos y funcionarios por sus vínculos con el crimen organizado, dijo que es urgente esta reforma.

Señaló que "la propuesta se basa en una premisa directa: el sistema político mexicano actualmente carece de un umbral mínimo de integridad verificable para aquellos que aspiran a ejercer el poder público".

“En un contexto de corrupción persistente, deterioro institucional e infiltración criminal en espacios representativos, continuar sin filtros no es neutral: es permisivo”, afirmó el senador Vázquez Robles.

La iniciativa establece las siguientes siete evaluaciones técnicas como estándar mínimo de idoneidad y confiabilidad:

Evaluación médica para certificar la aptitud física real en el desempeño del cargo.

para certificar la aptitud física real en el desempeño del cargo. Evaluación toxicológica para descartar adicciones que comprometan la toma de decisiones.

para descartar adicciones que comprometan la toma de decisiones. Prueba psicométrica para estabilidad emocional y evaluación cognitiva.

para estabilidad emocional y evaluación cognitiva. Prueba de polígrafo para identificar posibles vulnerabilidades de riesgo.

para identificar posibles vulnerabilidades de riesgo. Evaluación de competencias académicas acordes al cargo.

acordes al cargo. Revisión de antecedentes legales, administrativos y profesionales.

legales, administrativos y profesionales. Análisis de congruencia patrimonial para verificar el origen de los recursos.

La propuesta incluye que estas evaluaciones sean requisito obligatorio antes del registrar candidaturas y se desarrollen a través de legislación secundaria con reglas técnicas claras y supervisión institucional.

