Mérida, Yucatán. - El presidente nacional de la , Juan José Sierra Álvarez, afirmó que la reforma electoral, iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, es inoportuna y arriesga la inversión y la certeza jurídica en México.

En Mérida, el líder empresarial manifestó que el país enfrenta estancamiento económico, baja generación de empleo formal y pérdida de registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, “por lo que es innecesario impulsar ”.

“Países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón preguntan si México respetará la inversión y mantendrá reglas estables; la peor señal para la inversión nacional y extranjera consiste en modificar normas sin consenso”, manifestó.

Reforma electoral arriesga inversión en México, asegura presidente de Coparmex; país enfrenta estancamiento económico, dice. Foto: Especial.
Advirtió que la reforma electoral surgió sin consenso social, lo cual divide al país y genera incertidumbre interna y externa”, puntualizó Sierra Álvarez, ante empresarios yucatecos afiliados a la Coparmex, organismo que realizó su cambio de directiva.

Sostuvo que el actual Estado de Derecho ha permitido inversión, estabilidad económica y alternancia en el poder en los distintos niveles de gobierno y recordó que el marco vigente facilitó el , así como a presidencias municipales y gubernaturas.

Advirtió que cambiar reglas sin consenso, en especial cuando provienen del poder que compite bajo ellas, debilita la confianza interna y envía señales de incertidumbre al exterior.

El presidente nacional de Coparmex estuvo en la capital yucateca para la Toma de Compromiso de David Reyes Aguiar, como nuevo presidente de Coparmex Mérida.

