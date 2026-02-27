Mérida, Yucatán.- Comunidades y colectivos mayas de Yucatán anunciaron una marcha en defensa del territorio, que se realizará el sábado 21 de marzo a las 3 de la tarde y que partirá del Remate del Paseo de Montejo hacia el Palacio de Gobierno.

Los comisarios municipales de Dzitnup y Santa María Chí, Baldomero Poot y Wilberth Nahuat, respectivamente, convocaron a la ciudadanía, organizaciones sociales y pueblos originarios a sumarse a la protesta contra las afectaciones provocadas por desarrollos inmobiliarios y granjas avícolas y porcícolas.

“Esta manifestación, también será un grito para denunciar los despojos y la exigencia para la restitución de las tierras mayas”, añadió Baldomero Poot.

Por su parte, Federico May Cuitún, representante del Consejo Comunitario de Kinchil, denunció que la empresa Crío busca negociar fuera de los cauces legales, “lo que fue rechazado por la comunidad por lo que reiteramos nuestra lucha contra la empresa avícola por la vía jurídica”.

Otro de los casos que fue presentado fue el proceso legal iniciado desde Santa María Chí contra la “Granja Porcícola Santa María”, propiedad de Pecuaria Peninsular, también conocida como Granja San Gerardo.

También señalaron el proyecto Ciudad Maderas, que enfrenta un amparo por 27 millones de pesos, así como desarrollos vinculados al Grupo Ceiba Inmobiliaria, a quienes acusan de priorizar intereses empresariales sobre el bienestar comunitario.

“Estamos defendiendo el territorio porque queremos mejorar nuestra comunidad. Llevamos cinco meses organizándonos y ya tenemos proyectos con beneficios evidentes para la gente, pero las empresas solo ven su propio interés”, manifestó May Cuitún.

