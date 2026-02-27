Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) aseguraron que están molestos, desesperados, pero al pie de lucha frente a la noticia de que se declaró desierta la subasta pública como unidad productiva.

Carlos Rosales, quien laboró por 40 años en la empresa, en el molino 130, comentó que están desconcertados y molestos. “Se nos vino abajo. Estábamos alegres de que esto se fuera a venir, pero siempre hay algo”, dijo sobre la decisión del Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles de declarar desierta la subasta.

“Ya son tres años de no recibir sueldo. Estamos desesperados y no hemos recibido ni un sueldo, ni una ayudita de algo, nada, nada. Tenemos que buscar para sobrevivir con nuestras familias”, señaló.

Dijo que por lo pronto mantendrán la vigilancia en las puertas de la siderúrgica. Desde la quiebra de AHMSA, un grupo de trabajadores han mantenido campamentos en los accesos, en reclamo de sus derechos laborales como la liquidación. “La lucha sigue hasta que nos paguen, hasta que veamos el reflejo del dinero”, aseguró Carlos Rosales.

Juan Ervey Valenzuela, trabajador que duró 18 años en el área de laminación en caliente, expuso que hay mucho enojo y euforia por parte de los trabajadores porque esperaban una respuesta positiva. “Nos da profunda tristeza y coraje hacia la jueza de que a última hora no se hayan dado cuenta del papeleo”, contó.

Según el Juzgado no se cumplió con dos condiciones: que los acreedores garantizados manifestaran su conformidad para que los bienes pudieran venderse como parte de la unidad productiva, y que se exhibiera la garantía de seriedad del único postor calificado por el síndico.

Valenzuela aseguró que la resistencia sigue, pues señaló que existen grupos que buscan que los trabajadores se quiten de los accesos para saquear lo último que queda de la empresa.

“Nosotros no nos vamos a quitar de aquí. Quieren sacar las toneladas de chatarra, los 800 planchones. Es un dineral que todavía existe dentro de las instalaciones”, aseguró.

Juan Valenzuela refirió que han esperado por más de tres años los pagos porque se trata de una justicia social. Señaló que a la fecha 70 trabajadores han perdido la vida sin ver sus pagos ni liquidaciones, mientras que otros más han tenido que migrar a Saltillo, Monterrey o Estados Unidos en busca de trabajo.

Por lo pronto los trabajadores esperarán los 20 días hábiles para que se presente una nueva propuesta de enajenación, deseando que se les dé las cosas para que se pueda concretar la venta de Altos Hornos de México y reciban su dinero.

