El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República declaró desierta la subasta de bienes en los expedientes de las empresas Altos Hornos de México y Minera del Norte, por causas no imputables al Poder Judicial de la Federación ().

A fin de lograr el mayor beneficio para la totalidad de los , en particular de los trabajadores que tienen derecho a recibir sus pagos en primer término.

La Jueza de Distrito otorgó al síndico un plazo de 20 días hábiles para que entregue una nueva propuesta de enajenación de los bienes.

También reiteró que en esta etapa procesal se busca la reactivación y conservación como unidad productiva de ambas empresas en Coahuila, con beneficio económico para la región y el sector siderúrgico nacional.

