Por segundo día consecutivo, instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México ante la presunta amenaza de artefactos explosivos fueron evacuadas. Ayer se descartó la presencia y el día de hoy el equipo Zorros realiza revisiones.

Este jueves, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que personal acudió a los juzgados localizadas en la avenida Doctor Lavista y su cruce con Doctor Rafael Lucio, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lee también Falsa amenaza de bomba en edificio del Poder Judicial en Álvaro Obregón; evacúan y reanudan actividades

“Al momento, personal especializado del Agrupamiento Zorros de esta Secretaría realiza una revisión y recorridos en las instalaciones, para descartar la presencia de objetos que pongan en riesgo a las personas”, explicó la SSC.

El miércoles, la falsa alarma ocurrió en un inmueble ubicado en la avenida De los Insurgentes casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia San Ángel, de la alcaldía Álvaro Obregón.

Tras una búsqueda exhaustiva, no se halló nada el día de ayer.

Después de la revisión en los pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y demás parte del inmueble, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega informó que la Base Diana recibió llamadas alertando sobre una presunta amenaza de bomba en los juzgados de la colonia Doctores.

Indicó que personal de Protección Civil y Policía Auxiliar Cuauhtémoc activó los protocolos de seguridad y fueron desalojadas 600 personas fueron de manera preventiva y segura por el personal policial a cargo de las instalaciones.

🚨 ¡Evacúan instalaciones del Poder Judicial de la CDMX! Ante presunta amenaza de explosivos, el Agrupamiento Zorros de Seguridad Ciudadana se desplegó para revisar el lugar

https://t.co/A60EOCSJto #VIDEO: Sandy Avendaño pic.twitter.com/s05gsb9gUw — El Universal (@El_Universal_Mx) February 26, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL