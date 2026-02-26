La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero se realizará a las 8:30 horas (tiempo del centro) desde Mazatlán, en el marco de su gira de trabajo por el noroeste del país.

“Mañana viernes 27 de febrero, encabezamos la conferencia de prensa matutina desde Mazatlán, Sinaloa. Nos vemos a las 8:30 hora centro”, escribió en redes.

La llamada “Mañanera del Pueblo” se llevará a cabo en las instalaciones de la Tercera Región Militar, como parte de las actividades oficiales programadas en la entidad.

Más tarde, a las 16:15 horas, encabezará un evento de Programas de Bienestar en San Ignacio, Sinaloa.

El sábado 28 de febrero, a las 10:00 horas, la presidenta dará el arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán, Sinaloa.

