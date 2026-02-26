Más Información

El Cártel del Milenio, la cuna de “El Mencho” para ascender en el mundo criminal; así rompió con el Cártel de Sinaloa para crear el CJNG

El Cártel del Milenio, la cuna de “El Mencho” para ascender en el mundo criminal; así rompió con el Cártel de Sinaloa para crear el CJNG

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Fallece Marco Tolama, histórico comentarista de Los Protagonistas en la era de José Ramón Fernández

Fallece Marco Tolama, histórico comentarista de Los Protagonistas en la era de José Ramón Fernández

Narco “La Rana”, entre altar a la muerte, corridos de Los Rayos del Norte, drogas y armas doradas; EU difunde foto de como vivía

Narco “La Rana”, entre altar a la muerte, corridos de Los Rayos del Norte, drogas y armas doradas; EU difunde foto de como vivía

La presidenta informó que la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero se realizará a las 8:30 horas (tiempo del centro) desde , en el marco de su gira de trabajo por el noroeste del país.

“Mañana viernes 27 de febrero, encabezamos la conferencia de prensa matutina desde Mazatlán, . Nos vemos a las 8:30 hora centro”, escribió en redes.

La llamada “Mañanera del Pueblo” se llevará a cabo en las instalaciones de la Tercera Región Militar, como parte de las actividades oficiales programadas en la entidad.

Lee también

Más tarde, a las 16:15 horas, encabezará un evento de Programas de Bienestar en San Ignacio, Sinaloa.

El sábado 28 de febrero, a las 10:00 horas, la presidenta dará el arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán, Sinaloa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]