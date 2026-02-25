De rodillas sobre la calle Correo Mayor del Centro de la Ciudad de México, y con un rosario en mano, la señora Verónica Sabino reza afuera de Palacio Nacional para que sus tres hijos, Gregorio, Omar y Javier, así como su yerno Óscar, aparezcan, después de 23 días de haber desaparecido como turistas en Mazatlán, Sinaloa.

Proveniente de Ixtlahuaca, Estado de México, la señora Verónica exige a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atención a la desaparición de su familia.

"Ya casi el mes buscándolos y no tenemos respuesta de ninguna autoridad, simplemente nos dicen que están en la búsqueda, pero no hemos sabido absolutamente nada de ellos", menciona a EL UNIVERSAL.

"Le exijo a la Presidenta que nos ayude, porque nuestro voto hizo que ella estuviera ahí y ella se comprometió con todo el país a que nos iba a ayudar en cualquier caso, en este caso en la desaparición de mis hijos. Yo le pido que me ayude", señaló.

Ante el ofrecimiento del diálogo que les hicieron con la Fiscalía, la señora Verónica apunta que se busca un encuentro con autoridades del gobierno federal, especialmente con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que ya se atendía el caso.

"Van a estar en contacto, tanto con la Fiscalía como con Omar, para poder recibir toda la información y que estén en contacto con él ", dijo la Mandataria federal.

