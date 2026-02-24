Culiacán, Sin.- Los cuatro turistas del Estado de México que fueron privados de su libertad el pasado tres de febrero cuando conducían dos vehículos raizer, en la zona de Cerritos en Mazatlán, aún no han sido localizados por lo que se continúan con las investigaciones, en las que se han realizado dos cateos a inmuebles y diversas entrevistas.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado dijo que se tiene constante comunicación con los familiares los cuales tienen acceso a la carpeta de investigación que se mantiene abierta por su desaparición.

Señaló que como parte de las indagatorias se han efectuado diversas entrevistas, sin que se haya logrado obtener información concreta que permita ubicar su posible ubicación, por lo que se continúan con las pesquisas del caso

La titular del órgano autónomo de justicia externó que en la ejecución de dos cateos se ha recopilado diversos datos e información relacionada con este caso, por lo que se ha ido integrando a la carpeta de investigación que se tiene abierta.

Según la información que se divulgó, seis turistas originarios del Estado de México, fueron privados de su libertad en la zona Dorada de Mazatlán el pasado día 3 de febrero por la noche. Entre las victimas se encontraba una mujer de nombre Monserrat “N”, de 28 años de edad y una menor de nueve años.

Los elementos de la Guardia Nacional que fueron alertados sobre este hecho, desplegaron un intenso operativo de búsqueda, por lo que en la comunidad del Habal, localizaron a la mujer y a la menor de edad abandonadas.

El operativo continuó con respaldo del Ejército y la Policía Estatal Preventiva en búsqueda de los cuatro hombres restantes, identificados como Omar Alexis “N”, de 30 años, Oscar “N”, de 30, Javier “N” de 26 y Gregorio “N” de 18 años.

