La Paz. - Ante hechos recientes de alto impacto en la región norte de Baja California Sur, reforzaron la presencia militar y policíaca, y como resultado de los primeros operativos, reportaron el aseguramiento de una veintena de artefactos explosivos improvisados, algunas dosis de droga y un vehículo.

Según confirmaron esta mañana autoridades de la Mesa de Seguridad, el despliegue incluyó una primera intervención en el municipio de Mulegé, en la comunidad de El Vizcaíno y localizaron una camioneta modelo 2015 que contaba con reporte de robo en el extranjero.

De la inspección realizada identificaron en su interior casquillos percutidos de distintos calibres, así como envoltorios de droga conocida como cristal.

En una segunda acción, en el sitio denominado El Carrizo, personal de la Secretaría de Marina, Defensa y Policía Estatal detectaron en una brecha un sitio de resguardo donde se encontraban 20 artefactos explosivos artesanales.

Los operativos se mantendrán en esta región donde se ha registrado un aumento de homicidios y desapariciones desde el 2025.

La zona tiene comunidades aisladas, campos pesqueros y núcleos poblacionales de 2 mil y 3 mil habitantes, donde los hechos recientes han causado inquietud entre residentes.

En los últimos días de enero y lo que va de febrero, se reportaron ataques armados con saldo de cinco personas asesinadas, entre ellas una mujer.

