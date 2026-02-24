Los daños y pérdidas para los comercios de 24 estados del país, que registraron bloqueos y hechos de violencia con la muerte de “El Mencho” el domingo y el lunes, podrían alcanzar una cifra de 2 mil millones de pesos, aunque se siguen contabilizando, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre.

“De manera preliminar, se estima que las afectaciones recientes podrían ubicarse entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, con impacto en cerca de un millón de negocios donde laboran aproximadamente 4.8 millones de personas”, ello considerando domingo y medio día del lunes, indicó.

Sin embargo, De la Torre agregó que “aún no hay mediciones definitivas, por lo que la prioridad es avanzar con información verificable y seguimiento en territorio”.

Explicó que “más que especular con cifras preliminares, lo relevante es la señal institucional: el sector comercio, servicios y turismo respalda las acciones del Gobierno de México, encabezado por la presidenta de la República, y la coordinación de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública, con el objetivo de recuperar condiciones para trabajar con tranquilidad”.

Al referirse al operativo contra el narcotraficante más buscado, dijo que existen análisis técnicos que indican que “si se debilitan estructuras delictivas, podría observarse a mediano plazo una reducción de entre 10% y 20% en delitos como la extorsión...”.

De ser así, representaría menos costos para los negocios familiares por inversiones para seguridad, “en un orden de hasta 18 mil 645 millones de pesos anuales (0.08% del PIB), como estimación de referencia”, explicó a EL UNIVERSAL.

Añadió que “la Confederación reitera que el indicador clave será la disminución de la presión delictiva sobre las unidades económicas. La dirección es clara: en el mediano plazo, esto debe traducirse en mayor certidumbre y en más negocios familiares, restaurantes, hoteles, transportistas y comercios operando y abriendo en todo el país”.

En el programa de radio “Por la mañana”, de Ciro Gómez Leyva, dijo que seguirán con el monitoreo en las diversas cámaras del país para dar información de primera mano.

El líder de la Concanaco agregó que esperan se restablezca la tranquilidad y la paz y se eviten noticias falsas, y expuso que, si bien, los operativos tienen un costo, los beneficios serán mayores.

Comentó que este martes, tras las interrupciones que se dieron a las vías de comunicación por bloqueos el domingo y lunes, por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", “el comercio está reestableciendo actividades, el impacto fue en 24 estados, donde presuntamente operaba el grupo delincuencial”.

mcc