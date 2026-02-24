Más Información
"Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará"; el irónico Salmo bíblico hallado en el refugio de "El Mencho"
Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa
Sheinbaum aplaza un día más presentación de la reforma electoral; será este miércoles por "modificaciones menores"
Reportan más incendio de vehículos, mobiliario urbano y comercios en Jalisco; actividad comercial comienza a normalizarse
Sheinbaum analiza acción legal contra Elon Musk; califica de “absurdo” declaraciones sobre vínculo con cárteles
Pago de impuestos de Ricardo Salinas ampliará beca Gertrudis Bocanegra; Sheinbaum; llegará a 1 millón de estudiantes
Inflación sube a 3.92% en la primera quincena de febrero; está por encima del objetivo del Banco de México
Morena inicia procedimiento contra Sergio Mayer tras dejar su curul por La casa de los famosos; Comisión de Honestidad evaluará caso
Detienen a director de la Policía Municipal de Ecuandureo, Michoacán y a 10 oficiales más; presuntamente estaban al servicio de “El Mencho”
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá informó que la situación en México “se está normalizando” tras la violencia desatada por el operativo que terminó en la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Agregó que los vuelos de aerolíneas canadienses desde y hacia Puerto Vallarta se reanudan desde hoy, pero llamó a permanecer alertas y a seguir las órdenes de las autoridades locales.
En una publicación en X, Anita Anand dijo que “el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en México, ha reabierto al tráfico nacional, y se espera que la mayoría de las aerolíneas canadienses reanuden sus vuelos hoy”. De hecho, Air Canada, Air Transat, WestJet y Porter Airlines ya anunciaron la reanudación de vuelos al puerto jalisciense, y WestJet también ofrecerá servicio a Guadalajara y Manzanillo.
Según Anand, hay aproximadamente 55 mil canadienses registrados en México a través del Registro de Canadienses en el Extranjero.
Lee también Aerolíneas internacionales reanudan vuelos en Puerto Vallarta y Guadalajara, EU mantiene alerta en zonas de Jalisco y Nayarit
Subrayó que “los canadienses deben estar atentos a las comunicaciones de las aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus vuelos. Aunque la situación se está estabilizando, algunas órdenes de confinamiento siguen vigentes, incluso en el estado de Jalisco.
"Los canadienses que se encuentren en las zonas afectadas deben seguir las instrucciones de las autoridades locales, viajar solo cuando sea seguro hacerlo y acudir al aeropuerto solo si tienen un vuelo confirmado”, indicó.
Aseguró que “las autoridades canadienses permanecen en contacto con las aerolíneas y las autoridades mexicanas para garantizar que el servicio se restablezca de forma segura lo antes posible”.
En declaraciones a periodistas, Anand dijo: “En resumen, la situación se está normalizando. Debemos seguir observando cómo evoluciona. Es necesario vigilarla de cerca, tal y como estamos haciendo con nuestros funcionarios consulares sobre el terreno en México”.
Lee también Vuelos se mantienen cancelados de EU y Canadá a Puerto Vallarta
Cuando se le preguntó si los canadienses que tenían previsto viajar a México debían cancelar sus vuelos, Anand respondió que las decisiones debían tomarse día a día, aunque la situación pareciera estar mejorando.
“La recomendación que da nuestro gobierno es que esta situación es muy inestable y cambia cada día”, dijo.
Por tanto, añadió, “tomar una decisión sobre tus planes para la próxima semana el martes de la semana anterior puede ser prematuro”.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
[Publicidad]