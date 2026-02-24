La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá informó que la situación en México “se está normalizando” tras la violencia desatada por el operativo que terminó en la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Agregó que los vuelos de aerolíneas canadienses desde y hacia Puerto Vallarta se reanudan desde hoy, pero llamó a permanecer alertas y a seguir las órdenes de las autoridades locales.

En una publicación en X, Anita Anand dijo que “el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en México, ha reabierto al tráfico nacional, y se espera que la mayoría de las aerolíneas canadienses reanuden sus vuelos hoy”. De hecho, Air Canada, Air Transat, WestJet y Porter Airlines ya anunciaron la reanudación de vuelos al puerto jalisciense, y WestJet también ofrecerá servicio a Guadalajara y Manzanillo.

Según Anand, hay aproximadamente 55 mil canadienses registrados en México a través del Registro de Canadienses en el Extranjero.

La violencia tras la muerte de "El Mencho" alcanzó a bienes y servicios en Jalisco. (22/02/26) Foto EFE

Subrayó que “los canadienses deben estar atentos a las comunicaciones de las aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus vuelos. Aunque la situación se está estabilizando, algunas órdenes de confinamiento siguen vigentes, incluso en el estado de Jalisco.

"Los canadienses que se encuentren en las zonas afectadas deben seguir las instrucciones de las autoridades locales, viajar solo cuando sea seguro hacerlo y acudir al aeropuerto solo si tienen un vuelo confirmado”, indicó.

Aseguró que “las autoridades canadienses permanecen en contacto con las aerolíneas y las autoridades mexicanas para garantizar que el servicio se restablezca de forma segura lo antes posible”.

En declaraciones a periodistas, Anand dijo: “En resumen, la situación se está normalizando. Debemos seguir observando cómo evoluciona. Es necesario vigilarla de cerca, tal y como estamos haciendo con nuestros funcionarios consulares sobre el terreno en México”.

Arriba buque ARM “Usumacinta” con elementos de Infantería de Marina a Puerto Vallarta, Jalisco. 24 de febrero de 2026. Foto: Especial

Cuando se le preguntó si los canadienses que tenían previsto viajar a México debían cancelar sus vuelos, Anand respondió que las decisiones debían tomarse día a día, aunque la situación pareciera estar mejorando.

“La recomendación que da nuestro gobierno es que esta situación es muy inestable y cambia cada día”, dijo.

Por tanto, añadió, “tomar una decisión sobre tus planes para la próxima semana el martes de la semana anterior puede ser prematuro”.

