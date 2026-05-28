Es bastante común, y hasta cierto punto normal, que el cargador de tu celular se caliente al utilizarlo. Sin embargo, hay factores que pueden ocasionar su sobrecalentamiento y es ahí donde pueden aparecer problemas mayores.

Si te ha sucedido, en Techbit te decimos qué hacer para no afectar su funcionamiento ni el de tu dispisitivo.

¿Por qué el cargador de tu celular se calienta?

De acuerdo con Samsung, los cargadores suelen calentarse mínimamente debido a que transforman la corriente eléctrica de alto voltaje en un voltaje más bajo, esto para garantizar que los celulares reciban la energía de manera segura.

Y a pesar de que hay cargadores que cuentan con sistemas de protección térmica interna, mismos que controlan el aumento de la temperatura, hay factores que ocasionan su sobrecalentamiento:

Cables defectuosos que provocan flujos eléctricos irregulares.

Su exposición a ambientes cálidos que superan los 40°C.

Uso prolongado o carga continua.

Dejar enchufado el cargador aún cuando no se utiliza.

Tomas de corriente en malas condiciones.

Utilizar el celular mientras se carga.

mientras se carga. Dejar cargando el celular en superficies inadecuadas y que impiden su ventilación.

Para cuidar la vida útil de tu cargador y prevenir accidentes, desconéctalo del enchufe cada que termines de usarlo. Foto: Unsplash

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¿Qué hacer si tu cargador se calienta?

Un cargador sobrecalentado puede dañar la batería del celular, perjudicar el enchufe de la corriente y provocar accidentes, como incendios. No obstante, esto puede evitarse si detectas a tiempo su cambio de temperatura.

Si te sucede, lo primero que debes hacer es desenchufarlo, dejar que repose y alejarlo de otros dispositivos y fuentes de calor. Asimismo, es importante que se enfríe por sí solo, pues si tratas de hacerlo por tu cuenta podrías afectar sus componentes internos.

Por otra parte, si percibes un olor a plástico quemado, si el cargador hace ruidos extraños, si el celular no carga o si el adaptador se está deformando, mejor evita usarlo. En estos casos, es probable que ya haya sufrido daños internos y resulta más seguro comprar uno nuevo.

¿Cómo evitar que tu cargador se caliente con frecuencia?

El blog de la marca de tecnología Anker detalla que para reducir riesgos, alargar la vida útil del, cargador y cuidar el celular, durante el proceso de carga es clave seguir estas recomendaciones:

Evita usar cargadores no originales o certificados.

Procura cargar tu celular en lugares ventilados.

en lugares ventilados. Desconecta el cargador cuando no lo estés usando y evita enrollarlo.

Revisa periódicamente el estado del cable y del adaptador de corriente para detectar anomalías.

No uses el celular mientras se carga y retira accesorios que lo pueden sobrecalentar, como las fundas.

No cubras el cargador mientras está en funcionamiento.

Las anteriores medidas, aunque sencillas, son eficaces para mantener en buen estado el cargador y tu celular. Por último, si el problema persiste lleva los dispositivos con un experto para revisar que no haya fallas más graves.

Evita usar cargadores pirata en tu celular. Fotos: Pixabay

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