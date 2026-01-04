La mañana de este domingo se reportó la fuga de un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) I de Hermosillo, lo que derivó en la activación del Código Rojo y un intenso operativo de seguridad en los alrededores del penal.

De acuerdo con información preliminar, la ausencia del interno fue detectada durante el pase de lista realizado alrededor de las 05.00 horas; sin embargo, la alerta se activó poco después de las 10.00 horas, cuando se confirmó que no se encontraba en su área asignada.

El reo fue identificado de manera extraoficial como Juan José “N”, de 35 años de edad, quien se encontraba recluido por el delito de portación de arma de fuego.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en la zona y puntos estratégicos de la ciudad.

Al tratarse de día de visita, el ingreso de familiares fue suspendido temporalmente, lo que generó inconformidad entre visitantes regulares que permanecieron en el exterior del penal y realizaron bloqueos en el bulevar frente al reclusorio para exigir el acceso.

Luego de varias horas y tras una revisión de seguridad, alrededor de mediodía, las autoridades permitieron el ingreso para la visita dominical.

No se reportaron personas lesionadas ni pérdidas de vida, como había trascendido inicialmente.

Por la noche, se registró otra movilización policiaca por fuera del Cereso, hasta el momento se desconocen los motivos.

