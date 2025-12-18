Toluca, Méx.— Siete elementos de la Policía Penitenciaria fueron separados de su cargo, además de que se encuentran bajo proceso de investigación tras la fuga de un reo del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo Sur, informó el secretario de Seguridad del Estado de México (SSEM), Cristóbal Castañeda Camarillo.

“Están separados del cargo como tal en lo que dura la investigación, pero no han sido dados de baja”, indicó.

El secretario abundó que después de la fuga del interno se realizó una reforma a la ley. “Seguimos en las investigaciones, también se puso sobre la mesa, porque la penalidad por evasión es muy baja; también se están haciendo algunas reformas a la ley sobre el particular y obviamente, estamos en los trabajos de búsqueda”.

El 7 de diciembre Andrés Alejandro Olvera Murillo, quien cumplía una pena de 60 años de prisión por el delito de secuestro exprés, se dio a la fuga por una de las bardas del penal después de que utilizó algunas sábanas para trepar y brincar.