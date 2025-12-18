Más Información
Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad
Alito Moreno afirma que México debe ser aliado de EU ante dictaduras como la de Maduro; "¡Venezuela libre ya!”
EN VIVO: Trump emite mensaje sobre logros en su primer año de administración; sigue aquí el minuto a minuto
Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol
Toluca, Méx.— Siete elementos de la Policía Penitenciaria fueron separados de su cargo, además de que se encuentran bajo proceso de investigación tras la fuga de un reo del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo Sur, informó el secretario de Seguridad del Estado de México (SSEM), Cristóbal Castañeda Camarillo.
“Están separados del cargo como tal en lo que dura la investigación, pero no han sido dados de baja”, indicó.
El secretario abundó que después de la fuga del interno se realizó una reforma a la ley. “Seguimos en las investigaciones, también se puso sobre la mesa, porque la penalidad por evasión es muy baja; también se están haciendo algunas reformas a la ley sobre el particular y obviamente, estamos en los trabajos de búsqueda”.
Lee también: Pelea campal en Coapa; choque vial desata agresión contra policías y deja siete detenidos
El 7 de diciembre Andrés Alejandro Olvera Murillo, quien cumplía una pena de 60 años de prisión por el delito de secuestro exprés, se dio a la fuga por una de las bardas del penal después de que utilizó algunas sábanas para trepar y brincar.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]