Una pelea campal entre policías, taxistas y particulares se registró la noche de este martes en la zona de Coapa, al sur de la Ciudad de México, luego de un percance vehicular ocurrido en el cruce de las calzadas de Las Brujas y Miramontes, en la colonia Nueva Oriental Coapa, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos derivaron en la detención de seis hombres y una mujer, señalados por su probable participación en la agresión a tres oficiales que acudieron al sitio para atender la situación.

Según el reporte oficial, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a los policías sobre un choque vial donde los involucrados sostenían una discusión. Al arribar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 30 años, quien se encontraba resguardada en una agencia automotriz cercana. La conductora refirió que su camioneta fue impactada por un taxi, cuyo chofer se negó a contactar a la aseguradora y exigió dinero en efectivo, tornándose agresivo.

Lee también Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

Ante la negativa, el taxista solicitó apoyo de otros conductores y al lugar arribaron más de 15 personas, quienes presuntamente dañaron el vehículo. Cuando los policías intentaron intervenir, varios de los involucrados los agredieron físicamente con herramientas.

🚨 Pelea campal en #Coapa 🚨

Tras un choque vial en calz. de Las Brujas y #Miramontes, en #Tlalpan, se desató una riña entre taxistas y policías.

👮‍♂️ 3 oficiales resultaron lesionados

🚔 7 personas detenidas



Ya huele a #Mundial2026 pic.twitter.com/QQRdxio7fE — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) December 17, 2025

La SSC informó que fue necesario solicitar refuerzos para controlar el altercado. Como resultado, fueron detenidos seis hombres y una mujer, a quienes se les aseguraron dos llaves de cruz durante una revisión preventiva. Los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

En tanto, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a tres policías lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Lee también Rumbo al Mundial 2026; CDMX rehabilitará y construirá 300 canchas de futbol en barrios y colonias

La dependencia señaló que uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales por robo y tentativa de robo, mientras que otro registra un historial por robo agravado en pandilla.

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades por estos hechos que generaron tensión y caos vial en una de las zonas más transitadas del sur de la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL