De cara al Mundial de Futbol 2026, el Gobierno local anunció que rehabilitará y construirá 300 canchas de futbol en distintos barrios y colonias de la Ciudad de México, con el objetivo de combatir la exclusión social y democratizar el espacio público.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que estas acciones buscan “meterle un golazo a la exclusión” para que la fiesta mundialista no se concentre únicamente en el centro, sino que llegue también a las zonas periféricas de la capital.

“Queremos que así sea la colonia más alejada, tenga las mejores canchas deportivas y el espacio público suficiente. Queremos que el Mundial se viva desde las periferias hasta el centro de la Ciudad, con justicia territorial, que es justicia social”, subrayó.

La mandataria capitalina indicó que existen pláticas con alcaldes y alcaldesas para que, de manera adicional, se rehabiliten o construyan otras 200 canchas, lo que permitiría alcanzar un total de 500 espacios deportivos en toda la capital.

Brugada destacó que para la administración capitalina el Mundial ya comenzó con la inauguración del Torneo Ollamaliztli, en el que hasta ahora se han disputado mil 842 partidos y se han anotado cinco mil 520 goles.

“Queremos un Mundial donde la pelota ruede en las canchas deportivas, con juego limpio y una sociedad justa, que democratice el espacio público. Por eso vamos a transformar medio millón de metros cuadrados de la ciudad en canchas de futbol”, añadió.

Por su parte, el secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló que se rehabilitarán 240 canchas y se construirán 60 nuevas, destinadas a futbol 7, futbol 11, futbol rápido y multicanchas. Los trabajos incluirán terracería, firmes de concreto, muros y rejas perimetrales, pasto sintético, pintura, luminarias, murales y rotulación de cada espacio.

De manera particular, se intervendrán 10 espacios para convertirlos en las mejores canchas de barrio de la Ciudad de México, ubicadas en colonias como Pedregal de Santa Úrsula, 2da Ampliación Presidentes, Cooperativa Palo Alto, Oyamel, Compositores Mexicanos, Campamento 2 de Octubre, El Paraíso, Ampliación Emiliano Zapata, Potrerillo y Miguel Hidalgo 1ra Sección.

El funcionario precisó que estas 300 canchas permitirán la recuperación de alrededor de 500 mil metros cuadrados de espacio público. Los trabajos iniciaron el 15 de diciembre y concluirán, a más tardar, el 28 de febrero.

Al anuncio, realizado en las canchas de futbol de la Magdalena Mixhuca, asistió el exfutbolista Braulio Luna, quien recordó que sus inicios en el deporte fueron precisamente en canchas de barrio de la alcaldía Iztapalapa.

