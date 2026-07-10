La CDMX nunca descansa, y menos durante el fin de semana, el momento ideal para salir y convertirte en turista de tu propia ciudad. En Destinos elegimos 5 atraccciones que te pueden gustar.

Guelaguetza en el Centro Histórico

Julio es el mes de la Guelaguetza, la máxima fiesta de Oaxaca. Y, si no puedes ir hasta el Auditorio Guelaguetza, este fin de semana habrá una presentación especial en el corazón de CDMX.

Será la segunda edición de ‘La Guelaguetza visita el Centro Histórico’, un evento con calendas tradicionales, marmotas, música, vestimentas y danzas de algunas de las delegaciones participantes.

Foto: Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Cuándo: sábado 11 de julio a las 11:00 a.m., frente al Templo de Santo Domingo.

El evento es gratuito.

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Facebook: ‘Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México’.

Vuelta gratis en la rueda de la fortuna de Aztlán

La ‘joya de la corona’ del parque Aztlán Feria de Chapultepec es su rueda de la fortuna ‘Aztlán 360’, con sus 85 metros de altura —la segunda más grande en Latinoamérica— y 40 cabinas con vistas increíbles de la CDMX, especialmente del Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma y Polanco.

Normalmente, tiene un costo de $130 pesos por persona, pero en estos días hay una promoción de entrada gratuita, ideal para aprovechar el fin de semana.

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Foto: Aztlán Feria de Chapultepec

Lo único que debes hacer es descargar la app del Bosque de Chapultepec en tu teléfono y mostrarla en torniquetes. Ojo: solo se permite una vuelta por día.

Cuándo: sábado y domingo de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Festival de las Serpientes en Museo de Historia Natural

Las serpientes son seres fascinantes, cumplen un papel muy importante en el medio ambiente y han tenido un simbolismo especial desde la antigüedad, por lo que este fin de semana te proponemos conocer más de estos reptiles en el Museo de Historia Natural.

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Lánzate al ‘5to Festival Mexicano de las Serpientes’, una experiencia que destacará aspectos relevantes de su conservación, comportamiento y diversidad a través de charlas con especialistas, talleres especiales y demostraciones.

Foto: Bosque de Chapultepec

Cuándo: sábado de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

La entrada general tiene un costo de $39 pesos por persona y $19 para menores de 12 años, docentes y estudiantes.

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Facebook: ‘Museo de Historia Natural’.

Experiencia sensorial en la Roma Norte

Aprovecha el fin de semana y vive la experiencia sensorial ‘Renacer’ de Sensorama, en la Roma Norte.

Déjate llevar por este ritual simbólico guiado y sus diversos estímulos para los sentidos. Debes utilizar goggles especiales que inducen al 'silencio visual'.

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Cuándo: domingo 12 a la 1:30 p.m.

Tiene un costo de $550 pesos por persona.

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Boletos en el sitio web: feverup.com

Concierto en Museo Casa del Risco

Este fin de semana comienza la tradicional Feria de las Flores en el barrio de San Ángel, uno de los más pintorescos de CDMX, y entre sus actividades Museo Casa del Risco presenta un recital frente a su emblemática fuente.

En homenaje a la directora musical Lucero Prado de Esteva, el Coro Amigas de la Música interpretará canciones bajo la dirección de Carlos Esteva Loyola, con la participación de la pianista Karina Peña.

Foto: Museo Casa del Risco

Cuándo: domingo 12 a la 1:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $100 pesos por persona.

Facebook: ‘Museo Casa del Risco’.

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