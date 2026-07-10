Durante años, ciudades como Nueva York, París o Milán han sido referencia obligada para la industria joyera. Ahora, México quiere ocupar ese lugar con la creación de Mexico Jewelry Week (MXJW), una plataforma que, bajo la presidencia y dirección de la diseñadora Isela Robles, celebrará su primera edición en el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Más que un par de días dedicados a exhibir joyas, la iniciativa busca convertirse en un punto de encuentro para diseñadores, artesanos, académicos, empresarios y especialistas de Hispanoamérica, con un mismo objetivo: replantear la forma en que entendemos el lujo.

En entrevista con De Última, voceros de la organización explicaron que la idea nació después de que Isela Robles asistiera a NYC Jewelry Week, donde presentó su libro "Joyas del cine". Ahí descubrió que, pese a que México es el principal productor de plata del mundo y cuenta con una sólida tradición joyera, no existía un escaparate que reuniera a toda la industria bajo una misma conversación.

“El diseño mexicano de joyería vive un momento de expansión, pero hacía falta una plataforma que le diera visibilidad nacional e internacional, además de generar conexiones que pudieran traducirse en nuevos proyectos y oportunidades de negocio”, compartieron.

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El lujo ya no solo se mide por el precio

La edición inaugural llevará como eje el concepto “Reformulando el lujo: de la tradición a la innovación, del lujo al significado”, una idea que responde a los cambios que vive la industria.

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De acuerdo con los organizadores, el programa abordará temas como los biomateriales aplicados a la joyería, las nuevas tendencias del sector, el debate entre gemas naturales y creadas en laboratorio, así como una conferencia magistral del director del Instituto Europeo del Lujo, Frank Sánchez, titulada Redefinir el lujo en el siglo XXI.

También habrá experiencias que buscan demostrar que el lujo puede entenderse desde otra perspectiva. Una de ellas será un recorrido por la calle Madero —antes conocida como Plateros— para conocer la historia joyera del Centro Histórico de CDMX, además de un taller sensorial impartido por la doctora en filosofía Rocío Vidal, quien explorará la relación entre el arte y la joyería a partir de la obra de Pablo Picasso.

México define el estándar global de la plata. Foto: Instagram @mexicojewelryweek

Una plataforma para impulsar el talento mexicano

Además de conferencias, talleres y mesas de diálogo, la galería de diseñadores reunirá el trabajo de diez de las firmas y creadores más importantes del país, seleccionados por trayectoria, propuesta creativa, calidad y un estilo consolidado.

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Muchas de las piezas podrán adquirirse directamente con los diseñadores y, por primera vez, el evento abrirá una convocatoria para que una marca emergente —con menos de cinco años de trayectoria— forme parte de esta exhibición.

Los organizadores adelantaron que también se presentarán piezas inéditas y ediciones limitadas, además de los dos ganadores del concurso de joyería BE2BEE, tanto en la categoría profesional como estudiantil.

De Tanya Moss a Sebastián: los invitados confirmados

La agenda reunirá a algunas de las voces más influyentes de la industria, entre ellas el escultor Sebastián, los diseñadores de joyería Karen Marrún, Leticia Llera, Mauricio Serrano, Samuel Burstein y Tanya Moss; Martha Carmela Sotelo, directora creativa de TANE; Lourdes Cázares, presidenta de la Cámara de Joyería de Jalisco; y las periodistas Anna Fusoni, Brenda Jaet y Lucy Lara, quienes participarán en conferencias y mesas redondas sobre el presente y el futuro del sector.

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El encuentro concluirá con una gala de reconocimientos conducida por Viko Navarro e Isela Robles, donde se distinguirá a los protagonistas más destacados del año.

Los organizadores aseguraron que la intención es que Mexico Jewelry Week trascienda los dos días de actividades.

Además de fortalecer la conversación a través de redes sociales, un canal de YouTube y entrevistas con los participantes, cada edición dará origen a un libro de memorias que documentará el trabajo de los diseñadores mexicanos.

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“Sumaremos cada año un libro de memorias del evento donde se mostrará también el trabajo de los diseñadores mexicanos. Y, a través de los reconocimientos con los que cerraremos nuestro segundo día, distinguiremos a los mejores exponentes de cada categoría para construir una industria que inspire a las nuevas generaciones y sea cada vez más fuerte y profesional”, compartieron los voceros.

Cuándo se llevará a cabo Mexico Jewelry Week

Mexico Jewelry Week se realizará los días 23 y 24 de septiembre en el MIDE, ubicado en la calle Tacuba 17 del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para conocer más detalles y actualizaciones del evento, puedes visitar mxjewelryweek.com y seguir en Instagram: @mexicojewelryweek. Además, en su canal de YouTube (Mexico Jewelry Week), ofrecerán entrevistas de los diseñadores y joyeros participantes.

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