La moda urbana continúa evolucionando gracias a marcas que han encontrado nuevas maneras de expresar identidad a través del diseño, los materiales y las colaboraciones.

En lugar de seguir tendencias, estas firmas construyen propuestas con personalidad, apostando por prendas de edición limitada, procesos creativos y una conexión con la cultura contemporánea.

Durante Street Fever 2026, uno de los encuentros dedicados a la moda urbana y al diseño independiente, se presentaron algunas de esas propuestas mexicanas y debes conocerlas si te consideras amante del buen vestir.

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¿Qué marcas de moda urbana hay en México?

Baez

Fundada por el diseñador mexicano Kiko Baez, en Tijuana, Baja California, esta marca ha construido una identidad basada en prendas y accesorios que fusionan referencias al arte, la música y la cultura contemporánea.

Sus colecciones destacan por el uso de gráficos, siluetas modernas y piezas coloridas que buscan ofrecer un diseño con carácter propio. También apuesta por ropa que trasciende las temporadas y funciona como una forma de expresión personal.

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J Balvin modelando un look de Kiko Baez. Foto: Instagram @k.baez_

Machina

Machina es otra marca mexicana que explora la relación entre la moda urbana, la tecnología y la estética futurista. Fue fundada en la Ciudad de México, durante el año 2012.

Su catálogo integra playeras, chamarras, jerseys, pantalones y accesorios con un enfoque funcional. Y además de desarrollar colecciones limitadas, mantiene una constante búsqueda de innovación mediante propuestas que experimentan con cortes y conceptos visuales.

Linda L Franco, Co-Fundadora de Machina. Foto: Instagram @machinawt

Crimelife

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Crimelife desarrolla una propuesta enfocada en el streetwear de pasarela y cotidiano con colecciones de gorras, sudaderas, camisetas, pantalones y accesorios para hombre o mujer.

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Como sello personal, sus diseños incorporan gráficos, bordados y detalles que reflejan la influencia de la cultura urbana actual.

Y más allá de la ropa, esta firma amplía su universo creativo con artículos coleccionables y lanzamientos especiales.

Crimelife. Foto: Instagram @crimelifemx

JC Hats

Especializada en el diseño de gorras, JC Hats ha convertido este accesorio en el eje de su propuesta creativa.

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Su historia comenzó en 2015, al ser fundada en Culiacán, Sinaloa, y desde entonces se ha caracterizado por piezas que mezclan texturas y diseños aptos para el día a día.

Cada colección se encuentra inspirada en la música, el deporte y la cultura urbana. De igual manera, presenta ediciones limitadas y colaboraciones de valor para los seguidores del streetwear.

JC Hats. Foto: Facebook JC Hats México

Mexicantown Flea

Finalmente, este es un colectivo de moda urbana que construye su identidad alrededor del orgullo por las raíces y la cultura mexicana.

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Sus prendas recuperan símbolos, tradiciones y referencias populares del país, reinterpretadas con una estética inconfundible.

Playeras, sudaderas, jerseys, chamarras y gorras son algunas de sus piezas centrales; mientras que algunas de sus colecciones destacadas son Mexico Collection, Hecho para Mexicanos y Charro del Barrio Collection.

De manera particular, en sus diseños destacan elementos de la iconografía nacional como águilas, charros, la herencia maya y hasta del futbol.

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Mexicantown Flea. Foto: Instagram @mexicatownflea

Con propuestas que van desde la experimentación estética hasta la confección de accesorios especializados, estas marcas mexicanas reflejan la diversidad que caracteriza al streetwear actual. ¿Cuál fue tu favorita?

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