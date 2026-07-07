La Semana de la Alta Costura Otoño-Invierno 2026/2027 continúa escribiendo algunos de los capítulos más importantes del año para la moda. Después de un debut que despertó grandes expectativas, Matthieu Blazy regresó al Grand Palais para presentar su segunda colección de Alta Costura para Chanel, una propuesta que confirmó que el nuevo rumbo de la maison apuesta por contar historias sin perder de vista el legado de Gabrielle Chanel.

Érase una vez un libro de cuentos de hadas que descansaba en la biblioteca personal de Gabrielle “Coco” Chanel. Décadas después, esas páginas se convirtieron en la inspiración de Gaby and the Beanstalk, la colección con la que Blazy transformó la pasarela en un universo fantástico donde la Alta Costura dialogó con la imaginación, la infancia y el extraordinario savoir-faire de la maison.

Un cuento de hadas. Foto: Instagram @chanelofficial

Un cuento de hadas convertido en Alta Costura

Desde los primeros looks quedó claro que Blazy no estaba interesado en construir un cuento literal. Tomó esa sensación de asombro que provocan los relatos infantiles y la trasladó a las prendas mediante bordados, texturas y una confección extraordinaria. Cada salida parecía esconder un detalle distinto, como ocurre cuando se vuelve a leer un cuento y se descubren cosas que antes habían pasado desapercibidas.

El diseñador partió de los códigos más reconocibles de Chanel para llevarlos a otro terreno. El tweed apareció en chaquetas de hombros suaves y proporciones relajadas; los vestidos se cubrieron de delicados bordados, encajes y plumas; mientras que las capas, los lazos y las transparencias aportaban movimiento sin perder la sofisticación que caracteriza a la maison.

Matthieu Blazy se inspira en los cuentos de hadas. Foto: Instagram @chanelofficial

Los detalles fueron los verdaderos protagonistas. Bordados con enredaderas recorrieron vestidos transparentes, botones narraban la transformación del patito feo en cisne y aplicaciones de plumas evocaban alas, aves y criaturas fantásticas. También aparecieron bolsos con forma de oso dormido, vainas de frijoles, flores gigantes y pequeños guiños a personajes de cuentos clásicos, demostrando el extraordinario trabajo de los talleres artesanales de Chanel.

Más que buscar un efecto teatral, Blazy permitió que la artesanía hablara por sí sola. Cada pieza revelaba el trabajo minucioso de los ateliers de Chanel: aplicaciones realizadas a mano, texturas construidas puntada a puntada y siluetas que demostraban que la Alta Costura sigue siendo uno de los mayores ejercicios de creatividad y técnica dentro de la moda.

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La segunda colección de Alta Costura de Matthieu Blazy. Foto: Instagram @chanelofficial

Uno de los aspectos más interesantes de la colección fue la forma en la que dialogó con el legado de Gabrielle Chanel. En lugar de repetir fórmulas conocidas, Blazy reinterpretó elementos históricos de la maison desde una mirada mucho más libre, demostrando que el archivo de Chanel todavía puede ser un punto de partida para imaginar nuevas historias.

Los detalles de la colección de Matthieu Blazy. oto: EFE, AP

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Pedro Pascal y Lupita Nyong’o encabezaron el front row

Como era de esperarse, el desfile reunió a algunas de las figuras más importantes del cine y la moda.

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En el front row destacaron Pedro Pascal, Lupita Nyong’o, Teyana Taylor, Tilda Swinton, Sarah Pidgeon, entre otros, quienes presenciaron uno de los desfiles más esperados de esta edición de la Semana de la Alta Costura.

Pedro Pascal durante el desfile de Chanel. Foto: EFE

Con Gaby and the Beanstalk, Matthieu Blazy dejó claro que su visión para Chanel no consiste únicamente en reinterpretar el archivo de la maison. Su segunda colección de Alta Costura demuestra que el legado de Gabrielle Chanel también puede escribirse desde la fantasía, convirtiendo un cuento de hadas en una colección donde la artesanía, la imaginación y la elegancia convivieron en perfecta armonía.

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