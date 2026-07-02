Chanel suma un nuevo capítulo a su historia. La maison francesa anunció la adquisición de Charvet, la legendaria casa parisina especializada en camisas, sastrería y accesorios a medida, en una decisión que va mucho más allá de una inversión comercial.

Con esta compra, Chanel busca asegurar la continuidad de uno de los talleres artesanales más emblemáticos de Francia y proteger un legado que ha permanecido vigente durante casi dos siglos. La firma aclaró que Charvet conservará su identidad y su independencia creativa, mientras recibe el respaldo de la maison para garantizar la transmisión de su excepcional savoir-faire a las futuras generaciones.

Charvet mantendrá su independencia creativa. Foto: Instagram @charvet_official

La relación entre Chanel y Charvet comenzó con Matthieu Blazy

Aunque la adquisición se anunció este julio, la relación entre ambas casas comenzó meses atrás con la llegada de Matthieu Blazy a la dirección creativa de Chanel.

Para su primera colección, el diseñador colaboró con Charvet en la creación de una camisa blanca inspirada en el guardarropa masculino, una pieza confeccionada por la histórica casa parisina que rápidamente se agotó tras llegar a boutiques. Más tarde, la colaboración volvió a aparecer en la colección Crucero de Chanel, consolidando un vínculo que ahora se convierte en una alianza permanente.

Matthieu Blazy, director creativo de Chanel. Foto: Instagram @matthieu_blazy

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Una casa con casi dos siglos de historia

Fundada en 1838, Charvet es considerada una de las camiserías más antiguas y prestigiosas del mundo. Desde su histórica boutique ubicada en la Place Vendôme de París, la firma ha construido una reputación basada en la confección artesanal de camisas, corbatas, pijamas y prendas hechas a medida.

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A lo largo de su historia ha vestido a figuras como Winston Churchill, Marcel Proust y Charles Baudelaire, además de mantener un estrecho vínculo con el universo de Gabrielle Chanel. De acuerdo con Bruno Pavlovsky, presidente de las actividades de moda de Chanel, Arthur “Boy” Capel, gran amor de Coco Chanel, era cliente habitual de Charvet, un detalle que convierte esta adquisición en un gesto también simbólico.

Charvet es una de las camiserías más antiguas del mundo. Foto: Instagram @charvet_official

La apuesta de Chanel por preservar la artesanía

En los últimos años, Chanel ha reforzado su estrategia de proteger talleres y casas especializadas que representan algunos de los oficios más importantes del lujo francés.

“Siempre hemos considerado que es nuestra responsabilidad apoyar, preservar y transmitir estos raros conocimientos artesanales”, señaló Bruno Pavlovsky al anunciar la operación. Para la maison, la compra de Charvet no solo garantiza la continuidad de una firma histórica, sino que también reafirma su compromiso con la excelencia artesanal y con la preservación del patrimonio cultural francés.

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