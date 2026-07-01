El miércoles 24 de junio dos terremotos consecutivos afectaron la vida de los venezolanos, causando severos daños especialmente en las ciudades Caracas y La Guaira; el primer sismo tuvo una magnitud de 7.2 y el segundo, que sucedió apenas 39 segundos después, de 7.5. Hoy, tras siete días del doblete sísmico, Venezuela vive entre el dolor, la solidaridad y la esperanza de encontrar aún personas con vida entre los escombros.

En medio de esta lamentable situación en la que se han perdido cerca de 2 mil vidas (según estimaciones oficiales emitidas el 30 de junio), la diseñadora venezolana Carolina Herrera manifestó su apoyo a su país mediante las redes sociales de su marca homónima, la cual es reconocida internacionalmente:

Diseñadora venezolana Carolina Herrera. Foto: EFE

“Quiero expresar mi más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los recientes terremotos que han afectado al país.

Como venezolana, me duele profundamente ver el sufrimiento que esta tragedia ha causado a tantas personas.

Pienso en quienes hoy enfrentan la pérdida y el enorme desafío de seguir adelante, así como en todos los que están trabajando incansablemente para ayudar.

Los llevo en mi corazón y los acompaño en estos momentos difíciles…”.

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Además, en el copy de la publicación se reitera el vínculo que guarda la casa de moda que fundó con el país: “Nuestras raíces están en Venezuela y, desde Carolina Herrera, nos solidarizamos con quienes hoy enfrentan la pérdida y la incertidumbre”.

Carolina Herrera y su apoyo a Venezuela a través de Save the Children

A su vez, la firma Carolina Herrera comunicó que dirige su apoyo a Venezuela a través de la ONG internacional Save the Children, dedicada a la defensa y protección de la infancia.

Además, compartió su web: savethechildren.net, que podría ser una ruta para aquellos que deseen hacer donaciones en un momento en que el país suramericano tanto lo necesita. En México, se puede acceder en: savethechildren.mx.

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“Nuestros pensamientos están con Venezuela”, es la frase con la que concluye la publicación de Carolina Herrera, la cual se suma a las cuantiosas muestras de apoyo y solidaridad que siguen recibiendo los venezolanos desde todas partes del mundo.

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