Un segundo cargamento de 47 toneladas métricas de suministros humanitarios llegó este lunes a Venezuela para apoyar a la población afectada por los terremotos del pasado 24 de junio, mientras que alrededor de 680 mil niñas y niños continúan requiriendo asistencia en los seis estados impactados por la emergencia, informó UNICEF.

La agencia de Naciones Unidas detalló en un comunicado que el envío forma parte de la respuesta internacional desplegada tras los sismos, considerados los más significativos registrados en Venezuela en más de un siglo.

Los suministros fueron movilizados desde la reserva de ayuda humanitaria de la Unión Europea, ubicada en el centro global de suministros y logística de UNICEF en Copenhague, Dinamarca.

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El cargamento incluye kits de salud de emergencia para atención médica urgente, insumos para partos seguros y cuidado de recién nacidos, materiales para la prevención y tratamiento de enfermedades, así como equipos para la purificación y almacenamiento de agua.

También contempla carpas destinadas a la instalación de espacios amigables para la infancia y puntos de atención, ayudas para la movilidad como sillas de ruedas y materiales recreativos y de desarrollo infantil temprano para apoyar el bienestar emocional de niñas y niños afectados.

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“Este cargamento no podría llegar en un momento más crítico para los niños de Venezuela”, señaló Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

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Explicó que miles de familias necesitan acceso urgente a agua potable y servicios de salud, mientras muchas personas continúan durmiendo al aire libre por temor a nuevas réplicas.

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“Estos suministros nos ayudarán a llegar a los niños y familias con lo que más necesitan en este momento: atención médica, agua limpia y espacios seguros. Pero las necesidades sobre el terreno son mucho mayores que lo que ha llegado hoy, y necesitamos apoyo sostenido para seguir ampliando nuestra respuesta”, afirmó.

UNICEF indicó que las comunidades afectadas siguen enfrentando riesgos debido a la persistencia de los movimientos sísmicos posteriores al terremoto principal.

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De acuerdo con la organización, se han registrado más de 600 réplicas desde los sismos iniciales ocurridos el 24 de junio.

La agencia estima que aproximadamente 680 mil niñas, niños y adolescentes requieren asistencia humanitaria en las entidades afectadas.

El nuevo cargamento se suma a otro envío regional que arribó desde Panamá el pasado 28 de junio y, en conjunto, permitirá atender a más de 100 mil niñas, niños y familias durante los próximos tres meses.

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UNICEF informó que mantiene la coordinación con autoridades venezolanas, agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias para ampliar las acciones de respuesta en materia de protección infantil, salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene.

La organización calcula que se necesitan 52 millones de dólares para atender la emergencia derivada de los terremotos.

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Esta cifra forma parte del llamamiento de Acción Humanitaria para la Infancia 2026 en Venezuela, que contempla recursos por 137.6 millones de dólares y que antes de los sismos registraba apenas un nivel de financiamiento de 35 por ciento.

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Para responder de manera inmediata a la crisis, UNICEF señaló que ya movilizó alrededor de 3.5 millones de dólares de sus propios fondos de emergencia, destinados al despliegue inicial de personal especializado y suministros de ayuda.

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¿Cómo apoyar a la niñez afectada?

UNICEF México habilitó un mecanismo de donación para apoyar las acciones humanitarias dirigidas a niñas, niños y familias afectadas por los terremotos en Venezuela.

Los recursos recaudados serán destinados a fortalecer acciones prioritarias como el acceso a agua segura, protección infantil, apoyo psicosocial y educación.

Las personas interesadas pueden realizar aportaciones a través del portal de UNICEF México.

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