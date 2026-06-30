Un equipo de socorristas jordanos logró rescatar este martes con vida a un niño de tres años que había quedado sepultado bajo los escombros por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó Defensa Civil de Jordania.

El rescate del pequeño se considera una muy rara excepción, al ocurrir seis días después de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que causaron casi 2 mil muertes.

Los expertos calculan una ventana de 72 horas para lograr sacar con vida a las personas sepultadas en un sismo doble.

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En las imágenes difundidas por las autoridades jordanas se puede ver al niño, que no parecía dar señales de vida, extraído de los escombros por los socorristas en horas de la noche y llevado rápidamente cubierto por una manta a una ambulancia.

Según el parte oficial del gobierno de Venezuela, este martes solamente ha habido ese rescate. El lunes habían sido sacadas con vida de entre los escombros cuatro personas, frente a 2 mil 407 el primer día en el estado de La Guaira, zona cero de los sismos ubicada a unos 40 km de Caracas.

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El niño recibió los primeros auxilios y fue trasladado luego a un hospital, indicó un comunicado de la Defensa Civil de Jordania.

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