María Felicia Jiménez Lavie, ingeniera nuclear, académica y docente de la UNAM, pidió protección y denunció que permanece incomunicada, además de estar siendo coaccionada a través de violencia económica, tras haber revelado los videos sobre violencia física que sufrió, por parte de su esposo Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex.

“Me acabo de dar cuenta hace 10 minutos de que me las bloquearon totalmente. No puedo recibir ni hacer ninguna llamada. Quiere decir que si me cortan el internet, yo estoy totalmente incomunicada e indefensa”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

No sería el único bloqueo que tendría: la cuenta de X que utilizó para subir por primera vez las agresiones también habría sido dado de baja el poco tiempo, aunque desconoce la razón. “Bloquearon el primer día la cuenta de X que hice, la primera que hice para exponer los videos”, comentó.

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De acuerdo con su testimonio, la agresión del 15 de marzo que se muestra en los videos que circulan en redes sociales no fue un hecho aislado, sino la cúspide de una escalada iniciada en 2022 con abusos verbales y físicos, incluyendo un incidente donde su esposo le encajó un bolígrafo en la mano. “Primero fueron ofensas verbales, después una cachetada, empujones, pero como esta, que fue muy brutal, inclusive estuve varios días con mucho dolor al caminar”, contó.

Proceso legal y falta de medidas de seguridad

La académica explicó que aún no ha interpuesto una denuncia, pero acudirá a la Secretaría de Mujeres para asesorarse, esto luego que Laura Itzel Castillo, quien asumirá la titularidad de la dependencia en septiembre, se comunicó con ella para externarle su apoyo.

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A pesar del arropamiento brindado, aclaró que el respaldo aún no se materializa en medidas de seguridad físicas ni en la asistencia logística que urge para cambiar de residencia.

“Todavía no lo he visto. Yo necesito irme del domicilio donde estoy, este es rentado, necesito [apoyo] psicológico principalmente para mis dos hijos”, explicó la docente, quien ha tenido que costear de manera independiente su propia terapia privada para ganar la confianza necesaria para exponer el caso.

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Al ser originaria de Cuba, contó que desconoce el proceso en México. “Yo aquí jamás he tenido un tema de tener que ir a Ministerio Público a presentar una denuncia. No sé de verdad cómo es el proceso... pero a veces las instancias aquí son muy demoradas, los procesos son muy largos. Tengo miedo, no puedo negar que tengo miedo, tengo susto ante todo este proceso que ahora empieza”, confesó.

Por lo que pidió “que no lo apoyen a él, por respeto a las mujeres que la ley haga lo que debe y tenga que hacer, que sea lo más imparcial que pueda, que sea castigado a la forma que sería castigado como cualquier otra persona”.

El silencio institucional y el impacto en el entorno familiar

Detalló que el detonante definitivo para romper el silencio fue ver a su cónyuge celebrar victorioso en un evento público del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) mientras ella cargaba con el desgaste emocional en el hogar, un vacío que también se trasladó al entorno de la paraestatal donde coordinaba el Voluntariado de Pemex. “No me ha escrito casi nadie de Pemex... lo cual para mí ha sido decepcionante”, lamentó, contrastando ese silencio con la postura de su antiguo cuerpo de seguridad.

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“Me han escrito los que eran mis escoltas, sí me han escrito. Inclusive me han pedido hasta disculpas de no haber cuidado lo suficiente para evitar que su propio jefe me golpeara”.

Pide apoyo psicológico para su hijo

También, habló sobre las secuelas en su hijo menor de cinco años, quien presenció la agresión. “En los días posteriores, el niño estuvo un poco agresivo en la escuela. Recibí las notificaciones de la psicóloga del colegio donde asiste a mi pequeño”, explicó.

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“Yo hablé con él, le expliqué toda la situación. Le dije pues que eso eran situaciones de adulto, que su papá era su papá y que tenía que seguirlo amando como su papá. Que lo que él viera mal hecho de su papá hacia mí, él no lo podía repetir. Porque el niño se parece físicamente a su papá y pues en varias ocasiones el niño ha sido pues repetidor de las acciones de su papá. Verbales hacia mí, y pues eso siempre se le ha dicho al niño: que ser físicamente parecido a su papá no significa que tiene que parecerse en formas de actuar”, concluyó para El Gran Diario de México.

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