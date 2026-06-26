La Secretaría de las Mujeres condenó los actos de violencia presuntamente cometidos por Víctor Rodríguez Padilla, exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra su esposa, luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa una agresión física.

En un pronunciamiento la tarde de hoy, la dependencia federal señaló que los hechos deben ser investigados por las autoridades competentes con perspectiva de género y sin permitir impunidad.

Asimismo, demandó garantizar de manera inmediata la integridad, seguridad y protección de la víctima, a fin de salvaguardar sus derechos y prevenir nuevos actos de violencia.

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La Secretaría informó que ya estableció contacto con la mujer agredida para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional, incluyendo medidas de protección y asistencia durante el proceso de denuncia ante la fiscalía especializada correspondiente.

La dependencia subrayó que cualquier acto de violencia contra las mujeres debe ser atendido, investigado y sancionado conforme a la ley, al tiempo que reiteró su rechazo a conductas que vulneren la dignidad, integridad y tranquilidad de las mujeres.

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También reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y con el acceso efectivo a la justicia, al señalar que realizará las acciones que estén a su alcance para contribuir a que el caso no quede impune.

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Citlalli Hernández condena presunta agresión

La exsecretaria de las mujeres, Citlalli Hernández Mora, expresó su rechazo a la presunta agresión hecha por Víctor Rodríguez Padilla contra su esposa, María Felicia Jiménez, y manifestó su confianza en que las autoridades llevarán el caso hasta sus últimas consecuencias.

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A través de un mensaje difundido en X, Hernández Mora condenó cualquier forma de violencia contra las mujeres y respaldó la actuación del gobierno federal, de la Secretaría de las Mujeres y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante los hechos que se hicieron públicos en un video difundido en redes sociales.

“Rechazo total a la violencia que Víctor Rodríguez ejerció sobre su esposa, María Felicia Jiménez”, escribió la exfuncionario.

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Asimismo, reconoció la respuesta institucional del gobierno federal y sostuvo que la postura de la administración encabezada por la mandataria federal deja claro que no se tolera ningún tipo de violencia contra las mujeres.

Hernández Mora afirmó tener la certeza de que el caso será investigado y que no habrá impunidad para el responsable de la agresión.

La exsecretaria también expresó su solidaridad con María Felicia Jiménez y reiteró que no está sola frente a esta situación.

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El pronunciamiento se suma a la postura fijada por la Secretaría de las Mujeres, dependencia que condenó los hechos, informó que estableció contacto con la víctima para brindarle orientación y acompañamiento institucional, y llamó a que el caso sea investigado con perspectiva de género para evitar cualquier forma de impunidad.

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gs/bmc