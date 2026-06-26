A un día de la 48 Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, diversos colectivos convocaron a marchar por las personas desaparecidas de la diversidad sexual.

Al llamado de “Porque también les buscamos”, el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ convocó a concentrarse este sábado 27 de junio en la Glorieta de los Desaparecidos de Avenida Paseo de la Reforma, a las 10:00 horas.

“Esta marcha representa una valiosa oportunidad para seguir alzando la voz, visibilizar nuestras luchas y trabajar juntos por una sociedad más justa e inclusiva”, señalaron los convocantes.

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De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT+, en 2025 documentó 59 asesinatos, 34 desapariciones, 16 atentados y 6 suicidios.

“Las desapariciones de personas LGBT+ muestran un incremento preocupante en los últimos años”, señaló.

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Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 25 de junio de este año habían 135 mil 155 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 29 mil 295 son mujeres, 105 mil 489 y 371 “sexo indeterminado”.

Un caso es el de Lilith Saori Arreola Alvear es una joven trans que desapareció a los 21 años el 2 de enero de 2023 en Puerto Escondido, Oaxaca, y desde hace más de tres años es buscada al igual que más de 133 mil personas en el país.

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