A un día de la marcha del orgullo en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que trabaja por la inclusión de todos los integrantes de la comunidad LGBT+ y ante demandas de personas trans, explicó que personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) les ha recibido.

“Tenemos una visión de inclusión en todos los sentidos y de apertura de derechos en la medida de lo posible. Digo de lo posible porque muchas veces hay limitaciones presupuestales para garantizar, no garantizar, sino abrir nuevos derechos. Pero en la medida de lo posible, evidentemente, lo que buscamos es la inclusión, la no discriminación y el reconocimiento de los derechos de todas las personas”, expresó.

Desde el 18 de junio, personas trans y no binarias se plantaron en las inmediaciones de la Segob para exigir una reunión presencial con Rosa Icela Rodríguez. Entre sus exigencias se encuentran: salud y atención a las enfermedades por modelantes, acceso a terapias de reemplazo hormonal y cirugías de reafirmación de género.

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Marcha LGBT en CDMX. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

En materia educativa, el Colectivo LLECA pide apoyos para terminar la educación básica, ante rezagos de personas trans que solo tienen primaria y secundaria. En materia laboral, exigen capacitación y apoyo para que las personas trans puedan emprender y autoemplearse.

“Los ha atendido Secretaría de Gobernación, no necesariamente Rosa Icela, que ha tenido mucho trabajo. A veces ella personalmente no tiene la posibilidad de atender de manera personal, pero sí, han sido atendidos por la Secretaría de Gobernación, la subsecretarías que corresponden. Algunas cosas corresponden al gobierno federal y otras corresponden a los gobiernos estatales”, respondió la mandataria.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, la Jefa del Ejecutivo explicó que los gobiernos estatales deben atender e implementar programas inclusivos y erradicar la discriminación. En Palacio Nacional, fue cuestionada sobre la posibilidad de crear una secretaría que garantice los derechos a las personas LGBTTTIQ+, trabajadoras sexuales, personas afromexicanas y neurodivergentes.

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Personas participan en la edición XLIII de la marcha LGBT+. Foto: EFE/El Universal

“Existe el Conapred, que es la Comisión Nacional contra la Discriminación. Ahora, hay derechos que son para todas y para todos. Por ejemplo, la Vivienda del Bienestar, difícilmente se puede hacer un programa especial para personas trans para vivienda. Más bien la idea es que se incorporen al programa de Viviendas para el Bienestar y les platicamos cómo se pueden incorporar a ese programa y cómo pueden acceder a la vivienda”, contestó.

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Sobre la dificultad de personas trans a identificarse con documentos oficiales como lo es el pasaporte, Sheinbaum Pardo precisó que cada estado tiene su normatividad para nombrar a las personas de esta comunidad en las actas de nacimiento, algo que en la Ciudad de México ya está resuelto y es mucho más accesible al respecto.

“En otras entidades de la República no está resuelto y como los registros civiles dependen de los estados, nosotros lo que hacemos es buscar que se resuelva estos temas, pero muchas veces tiene que ver, repito, con los temas estatales. Por eso la mesa de trabajo tiene que ser con el gobierno federal y también con los gobiernos estatales, pero hay toda la apertura de nuestra parte para poder atender a las personas trans y poder garantizar sus derechos”, afirmó esta mañana.

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Comunidad LGBT en México. Foto: Archivo

Sheinbaum llama a la no discriminación

Al pedirle un mensaje dedicado a la comunidad LGBTTTIQAP+ y a personas que no respetan sus derechos, Sheinbaum Pardo llamó a la no discriminación bajo ninguna circunstancia: “Que justamente, por cierto, es la ultraderecha, la derecha, quien visualiza a las personas de una sola manera y no tiene visiones de inclusión y de diversidad. Eso es una característica de la derecha”, acusó.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que el cambio de ruta de la marcha del orgullo 2026 hacia Bellas Artes, se debe al Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México por la Copa Mundial de Fútbol 2026 y no por órdenes del gobierno de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por lo que pidió comprensión y aseguró que el otro año se llevará a cabo con normalidad.

“No llegan al Zócalo, no porque la jefa de gobierno o su equipo estén plateando que no deban llegar, si no sencillamente, porque hay partidos de futbol y es justamente la celebración en el momento que está el Mundial. Entonces, igual que en otros a otras personas que se han manifestado, en este momento no se puede llegar al Zócalo, por única ocasión", expresó.

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Marcha del Orgullo en CDMX. Foto: Archivo

“Pero eso no quiere decir que no haya solidaridad, apoyo, inclusión y reconocimiento. Entonces, también un poco de comprensión de el momento que se está viviendo por la justa deportiva, pero no tiene nada que ver con algún asunto en contra y ya el próximo, pues ya que se pueda llegar al Zócalo”, explicó.

Por último, destacó que en su gobierno hay integrantes que son parte de la comunidad LGBT+, lo que describió como “parte de inclusión porque antes no era así”. Sheinbaum Pardo se lanzó contra grupos de la derecha que critican la libertad sexual en México.

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“Ah, pero cuando se habla de libertad en todos los sentidos: libertad para que las mujeres puedan ser lo que quieran ser, libertad en términos de la preferencia sexual. Libertad en términos de hablar de la libertad de expresión… ‘a esa libertad no, a esa hay que censurarla, esa hay que discriminarla’. México, afortunadamente somos un país libre y nos respetamos, que es lo más importante, el respeto. Algunos no respetan, pero son los que luego no tienen el reconocimiento de la gente”, dijo.

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