Luego de que el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, declarara a los cárteles de droga originarios de México como “objetivo militar”, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que hay cooperación entre ambos países y exhortó a que “cada quien se encargue de su parte”.

“Hay colaboración y hay cooperación con Colombia, desde hace mucho tiempo, no es de ahora, no es que hubiera colaboración con el presidente (Gustavo) Petro particularmente, que sí había colaboración o hay colaboración. Si no desde antes, hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración, eso existe”, declaró.

Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, fue cuestionada sobre las declaraciones del derechista Abelardo de la Espriella, presidente declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia al obtener 12 millones 960 mil 166 votos con una visión conservadora y militarista, de acuerdo con organizaciones colombianas.

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Abelardo de la Espriella muestra su papeleta mientras vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. Foto: Jaime Saldarriaga/ AFP

“Ahora, cada quien que se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte, porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo, al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, que atiendan los asuntos allá”, dijo esta mañana.

Entrevistado por un medio de comunicación colombiano, Abelardo de la Espriella se lanzó contra manifestantes y demás grupos sociales y habló sobre sus planes en materia de seguridad en su país y declaró:

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“Y yo aprovecho los micrófonos para decirle a los cárteles mexicanos que están en el Cauca, a las disidencias, a los mordiscos, a todos esos bandidos que los declaro objetivo militar desde ya, toda esa sangre que le han hecho perder y que han derramado el pueblo cauca, se las voy a cobrar gota a gota. Con esos bandidos no voy a tener ninguna consideración”, advirtió.

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