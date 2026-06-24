Morena se posicionó en contra del triunfo del conservador Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia y cerró filas con el candidato izquierdista Iván Cepeda, a quien reconoció como un hombre honesto, congruente y comprometido con las mejores causas para América Latina.

En un comunicado, el partido oficialista acusó que en los comicios del país sudamericano hubo guerra sucia, presión de poderes fácticos e intervención de intereses que “durante décadas han intentado impedir los cambios profundos”.

Por ello, calificó como “preocupante” que se pretenda dar por concluido un proceso electoral cuyo margen de diferencia es de apenas el 0.9%, equivalente a menos de 250 mil votos.

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“La democracia no puede construirse sobre la prisa de la ultraderecha para generar una narrativa de un supuesto triunfo anunciado desde el exterior. La democracia exige certeza, transparencia y pleno respeto a la voluntad popular”, agregó.

Morena recordó la elección federal de 2006 y el presunto fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador ante una diferencia mínima con el panista Felipe Calderón Hinojosa, hecho que “dejó una profunda herida democrática en nuestro país”.

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Iván Cepeda, en conferencia de prensa en Bogotá. Foto: AFP

En ese tenor, exigió que si la diferencia de la elección presidencial es menor al 1% de la votación, debe realizarse el recuento voto por voto para así respetar la voluntad popular.

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“Esta exigencia de transparencia tiene además un sustento inapelable en la historia reciente de la propia Colombia. En las elecciones legislativas de 2022, el escrutinio oficial permitió recuperar cerca de 390 mil votos en favor del cambio que el preconteo había omitido”, garantizó.

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Morena señaló que si la diferencia actual entre De la Espriella y Cepeda es menor a esa cifra, la prudencia política y la legalidad institucional obligan a revisar cada acta y cada formulario, y a desahogar con rigor la revisión de las más de 33 mil mesas que han sido impugnadas.

Morena se posicionó en contra del triunfo del conservador Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia y cerró filas con el candidato izquierdista Iván Cepeda. Foto: Captura

El partido guinda, finalmente, expresó su preocupación al avance de expresiones de la ultraderecha en el continente porque, dijo, son proyectos basados en la exclusión, el odio, el debilitamiento de los derechos sociales, la persecución política y el sometimiento de intereses nacionales a poderes económicos.

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“Nuestra solidaridad está con Iván Cepeda, su movimiento y con el pueblo colombiano que ha demostrado una vez más una extraordinaria vocación democrática [...] Hasta que el último voto sea contado y hasta que la verdad democrática quede plenamente esclarecida, la exigencia debe ser una sola: respeto absoluto al pueblo de Colombia”, pidió.

Comunicado de prensa de Morena sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Foto: Morena

Comunicado de prensa de Morena sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Foto: Morena

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