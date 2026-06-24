La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya apagones en el país, en el marco del Plan de la Soberanía Energética.

En su conferencia mañanera de este miércoles 24 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “más que apagones” se trata de “fallas de distribución”.

“Más que apagones, porque apagones son mucho tiempo y significa falta de capacidad de generación; son interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución, más que en generación.

Lee también CFE anuncia dos proyectos de energías renovables; Sheinbaum destaca disminución de fuentes fósiles con plan energético

“Es decir, no son suficientes las líneas para distribuir la energía. Entonces, por eso estamos trabajando muy fuerte, particularmente con CFE para fortalecer estas líneas de distribuciones.

“Apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda, eso no existe. Lo que sí hay, son fallas de distribución, sobre todo que se está buscando solucionar con esta inversión en muchos lugares del país”, explicó la Mandataria federal.

[Publicidad]

nro/apr