La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que durante la administración va por la generación de 32 mil megawatts (MW) de nueva capacidad de generación para 2030, de los cuales el 70 por ciento provendrá de fuentes renovables.

Durante la presentación de los avances del Plan de Generación de Energía Eléctrica, la titular de la Secretaría de Energía destacó que el objetivo central de la estrategia es fortalecer la soberanía energética del país mediante una transición ordenada hacia tecnologías limpias.

“En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se va a generar la energía suficiente y necesaria que el país requiere tanto para cumplir con la justicia energética como para llevar energía a todos los hogares y a todas las actividades económicas”, afirmó.

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González Escobar explicó que de los 32 mil MW adicionales previstos para este sexenio, alrededor de 22 mil MW serán producidos mediante tecnologías renovables como energía fotovoltaica, eólica, geotérmica, termosolar e hidroeléctrica.

Del total, aproximadamente 12 mil 300 MW corresponderán a proyectos solares y 6 mil 800 MW a parques eólicos.

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La funcionaria señaló que, para garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional durante la transición energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrollará cinco nuevas plantas de ciclo combinado, además de concluir otras obras actualmente en construcción, lo que aportará cerca de 9 mil 900 MW de capacidad firme.

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Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía junto a la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Asimismo, destacó que la inversión total contemplada asciende a 739 mil millones de pesos, de los cuales la CFE participará en el 79 por ciento de la nueva capacidad instalada, ya sea mediante recursos propios o esquemas mixtos de financiamiento en los que, subrayó, la propiedad de los activos permanecerá en manos del Estado.

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La secretaria indicó que para 2030 el sector público aportará el 61 por ciento de la generación eléctrica nacional, fortaleciendo la presencia del Estado en un sector estratégico.

“Se garantiza la prevalencia del Estado porque el activo nunca se cede. La planta permanece como parte de la Comisión Federal de Electricidad”, sostuvo.

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Como parte de la estrategia, el gobierno federal busca elevar la participación de las energías renovables del nivel actual cercano al 23 por ciento hasta el 38 por ciento en 2030, un incremento de 15 puntos porcentuales.

Según las proyecciones presentadas, la generación fotovoltaica crecerá 140 por ciento respecto a 2024; la geotérmica aumentará 90 por ciento; la eólica, 70 por ciento, y la hidroeléctrica, 18 por ciento gracias a programas de modernización y mantenimiento de centrales existentes.

La secretaria afirmó que este cambio permitirá reducir la dependencia del gas natural y evitar la emisión de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

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Además, destacó que ya fueron asignadas 50 plantas fotovoltaicas públicas y privadas, que representan una capacidad conjunta de 7 mil 859 MW, mientras que en los próximos meses concluirán nuevos procesos de permisos para proyectos adicionales.

Durante su exposición, González Escobar sostuvo que las reformas energéticas impulsadas en años anteriores provocaron una disminución de la participación pública en la generación eléctrica, al pasar de 99 por ciento en el año 2000 a 43 por ciento en 2023.

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Afirmó que el fortalecimiento de la CFE iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la adquisición de plantas de generación de Iberdrola permitieron revertir esa tendencia.

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Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional este 24 de junio. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

La titular de Energía concluyó que la transición energética impulsada por la actual administración busca combinar soberanía energética, justicia social, seguridad eléctrica y reducción de emisiones contaminantes, con la CFE como eje principal del desarrollo del sector.

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“La transición energética genera beneficios sociales, económicos y ambientales, pero sobre todo fortalece nuestra soberanía nacional”, afirmó.

Sheinbaum reitera apuesta por las energías limpias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno apuesta por las energías limpias, como parte del plan de crecimiento de las energías renovables en México.

En su conferencia mañanera de este miércoles 24 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que este tipo de energías son indispensables para cambiar “la matriz energética”.

“Tienen enormes virtudes. La Primera es aumentar la soberanía energética; el sol, el viento, la geotermia son energías disponibles qué garantizan soberanía, no necesitamos importar porque vamos a usar el sol, el viento, la geotermia, la biomasa.

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“Y por otro lado, son energías limpias; no emiten gases de efecto invernadero ni tampoco emisiones contaminantes que dañan la salud. Entonces, estas grandes virtudes de las energías renovables, y que hoy además han disminuido su costo de inversión de manera muy importante por su uso a nivel mundial, para nosotros son indispensables para cambiar lo que se llama la ‘matriz energética’”, indicó.

Enfatizó la Mandataria que se busca dejar de consumir combustibles fósiles.

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