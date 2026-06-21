Las desapariciones de personas, la impunidad, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como la persistencia de la violencia de género, continúan siendo algunos de los principales desafíos que enfrenta México en materia de derechos humanos, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al concluir su visita oficial al país.

Tras sostener reuniones con autoridades federales, integrantes del Poder Judicial, legisladores, organismos públicos de derechos humanos, representantes empresariales, organizaciones civiles y colectivos de víctimas, el funcionario de la ONU afirmó que México cuenta con importantes avances institucionales y una sociedad civil activa, aunque enfrenta retos estructurales que requieren atención permanente del Estado.

Türk destacó que durante su estancia se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, entre otros funcionarios.

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Señaló que la sociedad civil mexicana sigue desempeñando un papel central en la defensa de los derechos humanos, la exigencia de rendición de cuentas y el fortalecimiento democrático.

Sin embargo, alertó que la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos continúa siendo una amenaza constante, especialmente para mujeres periodistas y activistas que denuncian corrupción, violencia de género o actividades del crimen organizado.

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El Alto Comisionado reconoció la importancia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que calificó como un referente regional debido a la participación de la sociedad civil en su funcionamiento. No obstante, consideró necesario fortalecer su capacidad preventiva y garantizar una atención más oportuna para quienes enfrentan riesgos.

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Asimismo, informó que coincidió con la Fiscalía General de la República en la necesidad de fortalecer las investigaciones de los ataques contra periodistas y defensores, y expresó su confianza en que el protocolo especializado para investigar estos delitos sea adoptado e implementado próximamente.

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Respecto a la seguridad pública, reconoció que el crimen organizado continúa teniendo un profundo impacto en el disfrute de los derechos humanos de millones de personas y señaló que el tráfico de drogas, así como el flujo constante de armas y municiones hacia territorio mexicano, siguen alimentando la violencia.

Aunque reconoció los esfuerzos de las autoridades para fortalecer las instituciones de seguridad, insistió en que las estrategias deben orientarse cada vez más hacia el fortalecimiento de cuerpos civiles profesionales sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

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Durante sus encuentros con víctimas y organizaciones civiles, explicó, la principal demanda fue el combate a la impunidad.

“El mayor reclamo es que se haga justicia, que se castigue a los responsables y que existan procesos efectivos de rendición de cuentas”, sostuvo.

Uno de los temas que más preocupación generó durante la visita fue la crisis de desapariciones.

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Türk calificó este fenómeno como uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México y aseguró que las desapariciones provocan un sufrimiento prolongado para miles de familias, además de erosionar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos.

El funcionario expresó su reconocimiento a los colectivos de búsqueda y a las familias de personas desaparecidas, particularmente a las mujeres que encabezan gran parte de estos esfuerzos.

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“Escuché testimonios profundamente dolorosos de familias que llevan años buscando a sus seres queridos, recorriendo instituciones sin obtener respuestas e incluso arriesgando sus propias vidas”, señaló.

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Afirmó que México cuenta con un marco jurídico robusto para enfrentar este fenómeno, particularmente a través de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, considerada una referencia internacional.

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No obstante, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de búsqueda, la identificación forense, las capacidades de investigación y la coordinación institucional para enfrentar la crisis.

También celebró la reciente actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda y llamó a garantizar su aplicación efectiva en todo el país.

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Türk destacó que encontró un amplio consenso social respecto a que las desapariciones constituyen una tragedia nacional que debe enfrentarse más allá de diferencias políticas o coyunturas gubernamentales.

“Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice ni se polarice y que ponga en el centro a las víctimas”, expresó.

En materia judicial, reconoció que México ha emprendido una amplia reforma al sistema de justicia que ha incrementado la representatividad institucional; sin embargo, advirtió que es indispensable preservar la independencia judicial, la integridad de las instituciones y la autonomía de quienes imparten justicia.

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Asimismo, manifestó preocupación por la prisión preventiva oficiosa debido a sus efectos sobre la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso, por lo que recomendó privilegiar medidas cautelares alternativas y reforzar el control judicial sobre su aplicación.

Durante su reunión con integrantes de la Suprema Corte, observó esfuerzos para fortalecer la transparencia, ampliar el acceso a la justicia y reconocer el pluralismo jurídico en un país caracterizado por su diversidad cultural.

El Alto Comisionado también destacó avances relevantes en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, particularmente tras la reforma al artículo 2 constitucional que los reconoce como sujetos de derecho público.

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Consideró que esta modificación representa un paso histórico para construir una nueva relación entre el Estado y estos pueblos basada en la libre determinación, la autonomía y el reconocimiento de sus derechos colectivos.

En ese sentido, celebró los trabajos para elaborar una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y destacó los esfuerzos para preservar y fortalecer las lenguas originarias.

Respecto a los derechos de las mujeres, reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de las Mujeres para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y ampliar la protección de las víctimas.

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También destacó el principio constitucional de paridad en todos los niveles de gobierno como uno de los avances más importantes para garantizar la participación política de las mujeres.

Sin embargo, manifestó preocupación por los altos niveles de violencia feminicida que persisten en el país.

“La muerte diaria de siete mujeres choca nuestra conciencia”, afirmó.

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Consideró que la futura Ley General sobre Feminicidio podría representar un avance importante para homologar procedimientos de investigación y atención de la violencia de género en todo el territorio nacional.

En el ámbito económico y social, el Alto Comisionado reconoció los avances registrados por México en la reducción de la pobreza, el incremento del salario mínimo, la ampliación de programas sociales y la creación de la pensión universal para adultos mayores.

A su juicio, estas políticas reflejan elementos de una economía basada en derechos humanos, al colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas.

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Finalmente, Volker Türk reconoció el papel de México como actor relevante en el ámbito internacional, su compromiso con el multilateralismo y su participación activa en el sistema de Naciones Unidas.

Asimismo, reiteró la disposición de la Oficina del Alto Comisionado para seguir brindando asistencia técnica, acompañamiento y cooperación al Estado mexicano en los desafíos pendientes en materia de derechos humanos.

“Vamos a trabajar conjuntamente para identificar pasos concretos que permitan avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, concluyó.

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