Nación | 21-06-26 | 18:39 | Actualizada | 21-06-26 | 18:39 |

Los trabajadores asegurados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden registrar a sus padres como para que reciban atención médica en las unidades de la institución, mediante un trámite que puede realizarse durante todo el año de forma presencial o en línea, siempre que acrediten el parentesco, la dependencia económica y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.

Este procedimiento permite ampliar la cobertura de seguridad social a los padres de los derechohabientes que no cuentan con protección médica propia, por lo que el IMSS solicita documentación oficial para verificar la identidad de los solicitantes y la relación familiar con el asegurado.

Requisitos para registrar a los padres en el IMSS

Lee también

  • Ser trabajador asegurado o pensionado del IMSS.
  • Que los padres dependan económicamente del asegurado.
  • Que los padres no cuenten con seguridad social por derecho propio en otra institución.
  • Presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre convivencia y dependencia económica.

¿Qué se necesita?

Del padre o la madre:

  • Identificación oficial vigente.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio.
  • Fotografía tamaño infantil.

Del asegurado:

  • Identificación oficial vigente.
  • Número de Seguridad Social (NSS).
  • Acta de nacimiento certificada que acredite el parentesco.
  • Formato de manifestación de convivencia y dependencia económica.

Lee también

Cómo registrar a tus padres en el IMSS paso a paso

  1. Reunir toda la documentación requerida.
  2. Acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al asegurado o ingresar al Escritorio Virtual del IMSS.
  3. Presentar la documentación para su revisión.
  4. Acreditar el parentesco y la dependencia económica de los padres.
  5. Esperar la validación del trámite por parte del IMSS.
  6. Una vez aprobado el registro, los padres podrán acceder a los servicios médicos de la institución.

¿Qué beneficios tienen?

Registrar a los padres como beneficiarios del IMSS les permite acceder a

  • Consultas médicas
  • Estudios
  • Medicamentos
  • Otros servicios de salud que ofrece la institución

Para concretar el trámite es indispensable acreditar tanto el parentesco como la ante el organismo.

[Publicidad]

dmrr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]