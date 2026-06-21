Los trabajadores asegurados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden registrar a sus padres como beneficiarios para que reciban atención médica en las unidades de la institución, mediante un trámite que puede realizarse durante todo el año de forma presencial o en línea, siempre que acrediten el parentesco, la dependencia económica y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.

Este procedimiento permite ampliar la cobertura de seguridad social a los padres de los derechohabientes que no cuentan con protección médica propia, por lo que el IMSS solicita documentación oficial para verificar la identidad de los solicitantes y la relación familiar con el asegurado.

Requisitos para registrar a los padres en el IMSS

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Ser trabajador asegurado o pensionado del IMSS.

Que los padres dependan económicamente del asegurado.

del asegurado. Que los padres no cuenten con seguridad social por derecho propio en otra institución.

Presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre convivencia y dependencia económica.

¿Qué se necesita?

Del padre o la madre:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Fotografía tamaño infantil.

Del asegurado:

Identificación oficial vigente.

Número de Seguridad Social ( NSS ) .

. Acta de nacimiento certificada que acredite el parentesco.

Formato de manifestación de convivencia y dependencia económica.

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Cómo registrar a tus padres en el IMSS paso a paso

Reunir toda la documentación requerida. Acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al asegurado o ingresar al Escritorio Virtual del IMSS. Presentar la documentación para su revisión. Acreditar el parentesco y la dependencia económica de los padres. Esperar la validación del trámite por parte del IMSS. Una vez aprobado el registro, los padres podrán acceder a los servicios médicos de la institución.

¿Qué beneficios tienen?

Registrar a los padres como beneficiarios del IMSS les permite acceder a

Consultas médicas

Estudios

Medicamentos

Otros servicios de salud que ofrece la institución

Para concretar el trámite es indispensable acreditar tanto el parentesco como la dependencia económica ante el organismo.

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