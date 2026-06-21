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Los trabajadores asegurados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden registrar a sus padres como beneficiarios para que reciban atención médica en las unidades de la institución, mediante un trámite que puede realizarse durante todo el año de forma presencial o en línea, siempre que acrediten el parentesco, la dependencia económica y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.
Este procedimiento permite ampliar la cobertura de seguridad social a los padres de los derechohabientes que no cuentan con protección médica propia, por lo que el IMSS solicita documentación oficial para verificar la identidad de los solicitantes y la relación familiar con el asegurado.
Requisitos para registrar a los padres en el IMSS
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- Ser trabajador asegurado o pensionado del IMSS.
- Que los padres dependan económicamente del asegurado.
- Que los padres no cuenten con seguridad social por derecho propio en otra institución.
- Presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre convivencia y dependencia económica.
¿Qué se necesita?
Del padre o la madre:
- Identificación oficial vigente.
- CURP.
- Comprobante de domicilio.
- Fotografía tamaño infantil.
Del asegurado:
- Identificación oficial vigente.
- Número de Seguridad Social (NSS).
- Acta de nacimiento certificada que acredite el parentesco.
- Formato de manifestación de convivencia y dependencia económica.
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Cómo registrar a tus padres en el IMSS paso a paso
- Reunir toda la documentación requerida.
- Acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al asegurado o ingresar al Escritorio Virtual del IMSS.
- Presentar la documentación para su revisión.
- Acreditar el parentesco y la dependencia económica de los padres.
- Esperar la validación del trámite por parte del IMSS.
- Una vez aprobado el registro, los padres podrán acceder a los servicios médicos de la institución.
¿Qué beneficios tienen?
Registrar a los padres como beneficiarios del IMSS les permite acceder a
- Consultas médicas
- Estudios
- Medicamentos
- Otros servicios de salud que ofrece la institución
Para concretar el trámite es indispensable acreditar tanto el parentesco como la dependencia económica ante el organismo.
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