Si este año te mudaste y necesitas realizar un cambio de domicilio en tu credencial de elector, te decimos los requisitos que deberás presentar en un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE recomienda realizar esta actualización para poder participar en las decisiones que se tomen en tu nueva zona de residencia.

Además, el documento funge como identificación oficial, por lo que podrás acreditar datos verídicos con ella.

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¿Cuáles son los requisitos para cambio de domicilio en la INE 2026?

Para realizar el trámite, deberás presentar la siguiente documentación en uno de los módulos oficiales:

Acta de nacimiento legible o Carta de Naturalización en caso de no haber nacido en el país.

legible o Carta de Naturalización en caso de no haber nacido en el país. Comprobante de domicilio de tu nueva residencia, entre los que puedes llevar: recibo de luz, predial o agua.

de tu nueva residencia, entre los que puedes llevar: recibo de luz, predial o agua. Identificación con fotografía, los cuales pueden ser: pasaporte vigente, cédula profesional, licencia conducir vigente. cartilla militar, credencial para votar pasada, credencial escolar que lleve fotografía, etc.

La Comisión del Registro Federal de Electores del INE avaló incorporar nuevos elementos a la credencial para votar. Foto: Especial

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¿Necesito cita en el INE para cambiar mi dirección?

Para agilizar tu poseso, la institución recomienda realizar una cita en su sitio oficial, en el que también podrás ubicar el módulo más cercano.

Para ello, solo necesitas ingresar a su página https://www.ine.mx/credencial/ y completar los datos requeridos con tu CURP y nombre completo o en caso de no saber tu Clave Única de Registro, podrás acceder con tu nombre, fecha de nacimiento y lugar de origen.

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