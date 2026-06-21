Un Juez de Control vinculó a proceso a Tomás “N”, Diana “N” y Jaqueline “N” por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer secuestro y secuestro agravado en contra de cinco extranjeros.

También les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedando recluidos en el CERESO Estatal No. 2 de Chihuahua y el CERESO Estatal No. 3 de la misma entidad, concedió cuatro meses para la investigación complementaria.

De acuerdo a las investigaciones a estas personas se les atribuye su participación en el secuestro de cinco ciudadanos de la India cometido en junio de 2025 en Ciudad Juárez, Chihuahua, se les vincula con el Cártel del Noreste.

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Vinculan a proceso a tres supuestos integrantes del Cártel del Noreste (21/06/2026). Foto: Especial

Este caso inició con motivo de la recepción vía correo electrónico del Cónsul de la Embajada de la India en México, donde se hizo del conocimiento a las autoridades mexicanas que cinco víctimas se encontraban privadas de su libertad.

En días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), integrantes de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), peritos adscritos al Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y Guardia Nacional (GN), cumplimentaron una orden de cateo en cinco domicilios en el municipio de Ciudad Juárez. Las víctimas fueron liberadas previo a estos cateos.

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En las diligencias las autoridades localizaron a Tomás “N”, Diana “N” y Jaqueline “N”, quienes contaban con una orden de aprehensión, fueron asegurados y llevados ante el juez que los requería.

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