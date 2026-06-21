La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 27 personas servidoras públicas e impusieron inhabilitaciones hasta por 10 años y multas por más de 777 millones de pesos por faltas graves y no graves.

A través de un comunicado, el TFJA explicó que, derivado de las acciones de investigación realizadas por la Unidad de Responsabilidad en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como los Órganos Internos de Control en Alimentación para el Bienestar (AliBien), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se obtuvieron pruebas que demostraron las infracciones graves, impuso las siguientes sanciones:

En AliBien, inhabilitación por 10 años y sanción económica solidaria de 777.8 millones de pesos a María G, René G, Miguel y Juan R, de la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, así como de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, por ejercer en exceso recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación, además de usar indebidamente recursos de dicho programa para el Programa de Fertilizantes en 2019.

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En CFE, inhabilitación por 1 año y sanción económica de 9 mil pesos a Ramiro R, de la División de Distribución Zona Torreón, por recibir dinero para eliminar adeudos de energía eléctrica en 2023.

En Segob, inhabilitación por 1 año y sanción económica de mil 380 pesos a Shiddarta V, del Instituto Nacional de Migración, por sustraer bienes propiedad del Instituto en 2021.

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En IMSS, inhabilitación por 1 año a Carlos M, de la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, por tomar rayos X de pelvis sin autorización de la paciente en 2022.

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Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que, a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), la Secretaría de Economía (SE) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), impuso las siguientes sanciones por faltas no graves:

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En Pemex, destitución e inhabilitación por 3 meses a Luis J, del Departamento de Tripulación de Operación y Mantenimiento Eléctrico, en Chiapas, por dirigirse de forma irrespetuosa a sus compañeros e introducir bebidas alcohólicas al lugar de trabajo en 2025.

A Margarita S y Graciela P, de la Dirección Jurídica en Veracruz, suspensión por 30 días por presentar de forma incorrecta una denuncia penal ante la FGR en 2024.

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En SSPC, inhabilitación por 4 meses a Manuel S, del Centro Federal Readaptación Social No. 15 CPS- Chiapas, por introducir estupefacientes en 2023.

En IMSS, inhabilitación por 3 meses a Marco C, de la Coordinación de Operación y Evaluación Estratégica de la Ciudad de México, por la falsificación de la firma de su superior jerárquico para justificar un día no laborado en 2024.

A Yazmín V, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte en la Ciudad de México, suspensión por 15 días por faltas de respeto a otra servidora pública en 2023.

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En GN, suspensión por 30 días a Gerardo A, Michel L, Jorge C, Brenda H y Pedro P, todos ellos de la Jefatura General de Coordinación Policial, por proporcionar constancias de estudios carentes de validez en las evaluaciones de Permanencia y/o Transición de Licencia Oficial Colectiva para portación de armas de fuego en 2024.

En SICT, suspensión por 30 días a María G y Mitzy F, de la Dirección de Recursos Humanos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, por consentir comisiones inexistentes para evitar descuentos de nómina en 2023.

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En ATDT, suspensión por 30 días a Claudio M, de la Dirección Adjunta de Administración del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, por enviar mensajes de carácter sexual a su subordinada en 2024.

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En CFE, suspensión por 10 días a Beatriz G, de la Zona de Distribución Orizaba, por generar un contrato de energía eléctrica sin contar con la documentación necesaria y omitir los adeudos existentes en 2024.

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A Verónica R, de la Zona Comercial Tula, suspensión por 10 días por generar 36 solicitudes de suministro de energía eléctrica sin tener atribuciones en 2024.

En Infonacot, suspensión por 7 días a León G, de la Dirección Estatal en la Paz, Baja California Sur, por tramitar la solicitud de un crédito por la cantidad de 29 mil pesos sin analizar que el documento se encontrara a nombre del solicitante en 2025.

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En SE, suspensión por 3 días a Ignacio R, de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, por faltas de respeto a una compañera de trabajo en 2024.

En SNDIF, amonestación Pública a Teresa E y Ricardo C, de la Unidad de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, por malos tratos hacia sus subordinados y por omitir atender las denuncias generadas al respecto en 2024.

Las dependencias precisaron que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

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En ese sentido, destacaron que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, defenderán las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

Además, invitaron a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de la página de internet denuncias.gob.mx.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

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