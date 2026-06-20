El Gobierno de la Ciudad de México anunció que reforzará las medidas contra la venta de alcohol para los próximos partidos de la Selección Mexicana.

Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien explicó que en los partidos de los últimos días de la Copa del Mundo se han realizado operativos enfocados en el retiro de vendedores de cerveza.

“En los videos se ve cómo los compañeros de reordenamiento ahí mismo abren las latas y las vacían en la coladera, para que esa cerveza no se pueda reciclar y regresar al punto de las calles”, afirmó.

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Puntualizó que se reforzará al personal que estará en los alrededores de los puntos donde se colocarán pantallas gigantes para que la población vea los partidos; se hablará con los establecimientos mercantiles, y se valorará aplicar “una acción administrativa” para que unas horas antes del inicio de la transmisión ya no se pueda vender alcohol en esos espacios, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia.

Las medidas se dan luego de que durante los festejos en Reforma, tras el triunfo de la Selección Mexicana de futbol contra Corea del Sur proliferara la venta y consumo de alcohol a lo largo del corredor.

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En conferencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se instalarán siete pantallas gigantes —adicionales a las 12 que se colocaron este jueves— en puntos como el Monumento a la Revolución y Paseo de la Reforma, para que la población pueda ver el partido México contra República Checa, el próximo miércoles 24 de junio.

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