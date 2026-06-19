El corazón de la Ciudad de México se iluminó con los colores de la bandera de la diversidad sexual con la exposición lumínica “Arcoíris global”, un rayo de luz que se proyecta desde el Monumento a la Revolución hasta la plancha del Zócalo capitalino.

Al encabezar la inauguración de la proyección, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que este espectáculo, que ha recorrido 30 países, atravesará el cielo de la Ciudad de México durante 10 días, con un mensaje de tolerancia, convivencia y pluralidad.

Al encabezar la inauguración de la proyección, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que este espectáculo atravesará el cielo de la CDMX durante 10 días. | Foto: Gabriel Pano.

“Este rayo va a ser un gran mensaje de diversidad para la ciudad en medio del Mundial, así que va a ser esta luz diversa que va a iluminar el Mundial de futbol aquí en la Ciudad de México y que también va a iluminar las conciencias de esta gran población”, dijo desde la Plaza de la República.

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Aseguró que los colores de esta exhibición reivindican el mensaje de que ninguna persona debe ser perseguida, discriminada o violentada “por ser quien es”.

Clara Brugada aseguró que los colores de esta exhibición reivindican el mensaje de que ninguna persona debe ser perseguida, discriminada o violentada “por ser quien es”.| Foto: Gabriel Pano.

En su oportunidad, la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto, resaltó este encendido “en un momento en el que los ojos del mundo están puestos en la Ciudad de México”, como lo es el Mundial de futbol.

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“La diversidad también tiene que ver con el deporte, la diversidad también tiene que ver con cómo recibimos al mundo”, dijo.

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JACL/cr