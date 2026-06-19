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A una semana del inicio de la Copa del Mundo, la ocupación hotelera de la Ciudad de México alcanzó cerca del 80% y se espera la llegada de 3.7 millones de visitantes y turistas en las semanas que siguen como parte de la justa deportiva, dio a conocer la secretaría de Turismo local, Alejandra Frausto.
“Al momento tenemos cerca de 80% de ocupación hotelera; que estamos esperando visitantes, entre visitantes y turistas, 3.7 millones a nuestra ciudad, que van en aumento, tanto las reservas como la atención para vivir el Mundial en la ciudad, porque le hemos demostrado al mundo entero, de qué está hecha la Ciudad de México”, dijo.
En conferencia de prensa, la secretaria afirmó que el ambiente que se vive en la Ciudad de México, al que calificó como generoso, abierto y fraterno “no se vive en ningún lugar del mundo”, pues aseguró que a las personas de cualquier nacionalidad, los habitantes de la capital los hacen sus hermanos.
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Precisó que sólo este jueves 18 de junio, día que tuvo lugar el partido entre las selecciones de México y Corea del Sur, se atendió a 249 mil 803 visitantes en módulos turísticos de la capital.
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jecg/cr
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