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Una riña registrada al interior de un domicilio ubicado en la colonia Ejército Constitucionalista, en la alcaldía Iztapalapa, dejó como saldo una persona sin vida y otra lesionada por arma punzocortante.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos policiacos acudieron al inmueble localizado sobre la avenida León Loyola, luego de recibir una llamada de emergencia por una pelea entre varios sujetos.
Al llegar al sitio, un hombre de 70 años de edad explicó a los uniformados que su sobrino, de 43 años, resultó herido luego de intervenir para defenderlo de un individuo que presuntamente intentó atacarlo con un cuchillo.
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Ante la situación, los policías solicitaron el apoyo de los servicios médicos, por lo que paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y brindaron atención al lesionado, quien presentaba heridas provocadas por un arma punzocortante.
Tras ser valorado, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que la zona fue acordonada por los oficiales para preservar la escena.
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En el sitio también se confirmó que el presunto agresor ya no contaba con signos vitales, por lo que los policías dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes y ordenó los servicios periciales para determinar cómo ocurrieron los hechos.
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jecg/cr
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