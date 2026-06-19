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El Metrobús informó que el sábado 20 de junio habrá una modificación en el servicio de la Línea 7, debido a la realización de un evento deportivo en la Ciudad de México.
El ajuste en la operación se llevará a cabo de las 05:00 a las 11:00 horas, periodo en el que algunas estaciones permanecerán sin servicio, mientras que otras continuarán operando de manera parcial.
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¿Qué estaciones de la Línea 7 de Metrobús estarán sin servicio?
Durante el horario señalado, el tramo de Campo Marte a Chapultepec permanecerá sin servicio.
El Metrobús detalló que la Línea 7 operará en el tramo de La Diana a Indios Verdes, por lo que los usuarios podrán abordar en las estaciones habilitadas dentro de ese recorrido, incluyendo Hospital Infantil La Villa.
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jecg/cr
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