Metrópoli | 19-06-26 | 19:34 | Actualizada | 19-06-26 | 19:34 |

El informó que el sábado 20 de junio habrá una modificación en el servicio de la Línea 7, debido a la realización de un evento deportivo en la .

El ajuste en la operación se llevará a cabo de las 05:00 a las 11:00 horas, periodo en el que algunas estaciones permanecerán sin servicio, mientras que otras continuarán operando de manera parcial.

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¿Qué estaciones de la Línea 7 de Metrobús estarán sin servicio?

Durante el horario señalado, el tramo de permanecerá sin servicio.

El Metrobús detalló que la Línea 7 operará en el tramo de La Diana a Indios Verdes, por lo que los usuarios podrán abordar en las estaciones habilitadas dentro de ese recorrido, incluyendo Hospital Infantil La Villa.

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