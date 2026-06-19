La Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec, suspendió temporalmente su servicio debido a una tormenta eléctrica registrada en la zona norte de la Ciudad de México.

El Cablebús informó a través de redes sociales que se inició el desembarque de las personas usuarias como medida preventiva para garantizar su seguridad ante las condiciones meteorológicas.

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en Línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte”, compartió.

#CablebusInforma



Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte.



Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) June 19, 2026

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Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, se reanudará la operación del servicio de manera habitual.

vr/cr