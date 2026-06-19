[Publicidad]
La Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec, suspendió temporalmente su servicio debido a una tormenta eléctrica registrada en la zona norte de la Ciudad de México.
El Cablebús informó a través de redes sociales que se inició el desembarque de las personas usuarias como medida preventiva para garantizar su seguridad ante las condiciones meteorológicas.
“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en Línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte”, compartió.
Lee también Xin Xin celebrará su cumpleaños 36; invitan a su fiesta en Chapultepec
Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, se reanudará la operación del servicio de manera habitual.
Tras festejos por triunfo de México, retiran 40 toneladas de basura en el Zócalo y el Ángel; atienden jardineras y áreas verdes
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Al día
Repavimentan, iluminan y mejoran la avenida Gobernador Lic Ignacio Pichardo Pagaza de Ecatepec
Fútbol
Estados Unidos derrota a Australia y se adueña del Grupo D del Mundial 2026
Sexualidad
¿Es normal estar tan hot que todo el día traigo mojado el chon?
La Roja
Cae "El Virus", vinculado a múltiples asesinatos en Azcapotzalco