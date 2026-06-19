Metrópoli | 19-06-26 | 17:33 | Actualizada | 19-06-26 | 17:33 |

La Línea 1 del , que va de Indios Verdes a Cuautepec, suspendió temporalmente su servicio debido a una registrada en la zona norte de la Ciudad de México.

El Cablebús informó a través de redes sociales que se inició el desembarque de las personas usuarias como medida preventiva para garantizar su seguridad ante las .

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en Línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte”, compartió.

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Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, se reanudará la operación del servicio de manera habitual.

vr/cr

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