La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las alcaldías de la Ciudad de México, para la tarde y noche de este viernes 19 de junio.

La alerta naranja por pronostico de lluvia de entre 30 y 49 milímetros, así como caída de granizo, entre las 13:30 de la tarde y las 00:00 horas del sábado 20 de junio se activó para las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Asimismo, se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, en el mismo periodo de tiempo en las alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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