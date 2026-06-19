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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las alcaldías de la Ciudad de México, para la tarde y noche de este viernes 19 de junio.
La alerta naranja por pronostico de lluvia de entre 30 y 49 milímetros, así como caída de granizo, entre las 13:30 de la tarde y las 00:00 horas del sábado 20 de junio se activó para las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
Asimismo, se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, en el mismo periodo de tiempo en las alcaldías:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Clima CDMX: prevén ambiente caluroso y lluvias fuertes para este viernes 19 de junio; termómetro llegará a los 25 grados
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