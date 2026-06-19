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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado, para este viernes 19 de junio en la Ciudad de México.
Por la tarde se espera aumento en la nubosidad, dando paso a lluvias de fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Particularmente, habrá lluvias fuertes en la mayor parte de la CDMX, entre las 14:00 de la tarde y las 21:00 horas.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 25° Celsius, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
Este día, los vientos serán de detección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
¡Toma precauciones! Estas serán las marchas y concentraciones previstas para este viernes 19 de junio en la CDMX
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