La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado, para este viernes 19 de junio en la Ciudad de México.

Por la tarde se espera aumento en la nubosidad, dando paso a lluvias de fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Particularmente, habrá lluvias fuertes en la mayor parte de la CDMX, entre las 14:00 de la tarde y las 21:00 horas.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 25° Celsius, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

Este día, los vientos serán de detección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Este viernes se prevé ambiente cálido, con cielo medio #nublado y aumento de nubosidad por la tarde, dando paso a #lluvias fuertes a muy fuertes con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 25 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 15 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/5yDbEad55V — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 19, 2026

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