La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 19 de junio se tiene prevista una marcha de la CNTE a las 10 horas, la cual partirá del Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación. Van a conmemorar los 10 años de la represión ocurrida el 19 de junio del 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

El grupo Laboratorio 420 se manifestará a las 12 horas en la calle Amberes y avenida Chapultepec. Van a recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, así como talleres de reducción de riesgos y daños, y charlar sobre derechos humanos y legislación cannábica.

La Comunidad Artística y Poética de México se reunirá a las 17 horas en la Casa del Poeta, en la colonia Roma. En conmemoración del aniversario luctuoso del poeta Ramón López Velarde, realizarán lectura de poemas como protesta al no despojo, para denunciar el presunto atropello y abuso de poder por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

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El colectivo Va por Cuba realizará una asamblea a las 18 horas en Emiliano Zapata número 47, colonia Portales Norte, para planear su plan de acción a seguir para la marcha nacional contra el fascismo y en defensa de Cuba para el 26 de julio 2026.

El Frente por la Vivienda Joven protestará a lo largo del día en la calle República de Cuba, colonia Centro. Llevarán a cabo la colecta de firmas para la propuesta de reforma de ley en temas de vivienda.

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El grupo Liberum estará en la Glorieta de Los Insurgentes a lo largo del día para volantear con el fin de generar conciencia en torno a la situación de los animales destinados al consumo humano y al cuidado del medio ambiente.

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